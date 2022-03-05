عاجل- وظائف خالية.. توفير 7343 فرصة عمل برواتب حتى 7 آلاف جنيه (بيان حكومى)

وأوضحت فى بيان صحفى، أن ذلك بأجور مجزية تصل إلى 7 آلاف جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحى والاجتماعى، وذلك من خلال 72 شركة ومصنع قطاع خاص فى 19 محافظة لشغلها خلال شهر مارس الجارى.
كما تناولت النشرة إعادة نشر الوظائف من النشرة السابقة لم يتم شغلها من فبراير 2022 وعددها 328 فرصة عمل، ليصبح إجمالى الفرص المعروضة 7343 فرصة عمل.
أعلن ذلك وزير القوى العاملة محمد سعفان، مشيراً إلى أن هذه الفرص تأتى تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم على الموقع الالكترونى من هنا "النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبى العمل" وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.
وللاطلاع على الوظائف من هنا
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