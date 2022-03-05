التنمية المحلية: رفع 46 مليون طن مخلفات فى 11 شهرا

جدة - نرمين السيد - وأشار إلى أنه تم رفع والتخلص الآمن من حوالى 2.7 مليون طن بإجمالى تكلفة بلغت نحو 298 مليون جنيه، وجار العمل على التخلص من نحو 1.5 مليون طن بإجمالى تكلفة 168 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال تقرير تلقاه شعراوى اليوم من الوحدة التنفيذية لإدارة قطاع المخلفات بالوزارة حول متابعة تنفيذ برامج المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة ومشروعات البنية التحتية للمنظومة بالمحافظات فضلا عن جهود رفع تراكمات المخلفات والتخلص الآمن منها، خلال الفترة من 18 مارس 2020 وحتى 28 فبراير 2022.

ولفت شعراوى إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بضرورة توفير حياة كريمة للمواطنين من خلال الحفاظ على الصحة العامة والبيئة عبر تنفيذ منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات، من خلال العمل على دعم البنية التحتية وتنفيذ العديد من المشروعات المهمة في مختلف المحافظات والتى تتضمن إنشاء مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة ورفع ملايين الأطنان من المخلفات التاريخية واليومية وإغلاق المقالب العشوائية وإنشاء مرافق جديدة لمعالجة وتدوير المخلفات، وذلك حتى يشعر المواطن بالتحسن المستمر فى هذه الخدمة التى تمس حياة المواطنين اليومية.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن ذلك يتم من خلال خطة مدتها 4 سنوات، بشراكة استراتيجية بين كل الوزارات المعنية، بتكلفة تقديرية بلغت استثماراتها نحو 8.5 مليار جنيه، مشيرا إلى أن ما تم ضخه حتى الآن بلغ نحو 3.7 مليار جنيه، وتم تصميم وتنفيذ مشروعات بإجمالى تكلفة بلغت نحو 2 مليار جنيه وجار ستكمال تنفيذ مشروعات بقيمة 1.7 مليار جنيه.

وقال وزير التنمية المحلية إن إجمالى عدد الشركات الخاصة العاملة فى رفع التراكمات التاريخية من داخل المحافظات بلغت حوالى 12 شركة كما بلغ إجمالى المعدات المستخدمة فى أعمال رفع التراكمات نحو أكثر من 300 معدة متنوعة، وتوفير 1000 فرصة عمل.

وأضاف أن الوزارة قامت بالتخطيط للمنظومة الجديدة للمخلفات والتى تمثلت فى عدة برامج أولها، يتضمن محور المحطات الوسيطة للعمل على رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل للمخلفات المتولدة يومياً، موضحا أنه تم التخطيط لتصميم وتنفيذ 29 محطة وسيطة ثابتة بإجمالى تكلفة 738 مليون جنيه وتم الانتهاء من تسليم 15 محطة بإجمالى تكلفة بلغت نحو 487 مليون جنيه، وجار استكمال تنفيذ 14 محطة وسيطة بإجمالى تكلفة 251 مليون جنيه.

وبشأن المحطات الوسيطة المتحركة، قال شعراوى إنه تم التخطيط لتوريد 52 محطة وسيطة متحركة بإجمالى تكلفة 543 مليون جنيه وبلغ ما تم توريده حوالى 10 محطات بإجمالى تكلفة 109 ملايين جنيه، وجار العمل على استكمال توريد 42 محطة وسيطة متحركة بإجمالى تكلفة 434 مليون جنيه، كما بلغ إجمالى عدد الشركات الخاصة العاملة فى إنشاء وتوريد المحطات الوسيطة نحو 20 شركة وبلغت إجمالى المعدات المستخدمة فى أعمال التنفيذ نحو أكثر من 120 معدة متنوعة، وتم توفير 1500 فرصة عمل.

وأشار التقرير الذى تلقاه إلى جهود إنشاء وتطوير مصانع معالجة وتدوير المخلفات لعدد 62 خطا، عبر نقل أحدث التكنولوجيات من الخارج، حيث تم الإتفاق على إنشاء مرافق لمعالجة وتدوير المخلفات وتم اختيار تكنولوجيات من دول ألمانيا وهولندا وإنجلترا وكوريا الجنوبية بعد تقييم الكثير من العروض لإختيار أنسب التكنولوجيات بما يتوافق مع نوعية وطبيعة المخلفات المتولدة من المحافظات وتم تحديد 5 مرافق للمعالجة والتدوير فى 5 محافظات بإجمالى تكلفة 721 مليون جنيه، وجار تسليم 3 مرافق بمحافظات المنيا وسوهاج والغربية بإجمالى تكلفة 371 مليون جنيه وجار تنفيذ باقى المرافق بإجمالى تكلفة 350 مليون جنيه، موضحا أنه بلغ إجمالى عدد الشركات الخاصة العاملة فى تصميم وتنفيذ مرافق المعالجة والتدوير نحو 8 شركات وبلغت إجمالى المعدات المستخدمة فى أعمال التنفيذ نحو أكثر من 100 معدة متنوعة، تم توفير فرص عمل لنحو 900 فرصة عمل.

وأوضح التقرير إنه بالإضافة إلى ما سبق قامت الوزارة بالقضاء على أكبر المقالب العشوائية بالدلتا (مقلب سندوب بمحافظة الدقهلية) وتم استغلال الموقع فى إنشاء أكبر مرافق المعالجة والتدوير بأحدث التكنولوجيات الألمانية – الهولندية وبطاقة تصميميه 1200 طن/ يوم يستوعب نحو 50% من إجمالى المخلفات المتولدة من محافظة الدقهلية وبإجمالى تكلفة بلغت نحو 333 مليون جنيه ووفر تنفيذ المشروع فرص عمل لنحو 2000 فرصة من أهالى المحافظة وعمل بالمشروع عدد 6 شركات خاصة.

وفيما يخص إنشاء المدافن الصحية الآمنة، أشار التقرير إلى أنه إيماناً بأهمية التخلص الآمن من المخلفات فى مواقع مخصصة ومؤمنة للحفاظ على البيئة ومنع حرق المخلفات ومعالجة سوائل الرشيح الناتجة عن عمليات التخلص من المخلفات، تم العمل على تصميم المدافن الصحية وفقاً للأدلة الإرشادية الأوروبية والمصرية الصادرة فى هذا الشأن وبمكونات تم استيراد جزء منها من الخارج، وتم التخطيط لتنفيذ 52 مدفنا صحيا آمنا بإجمالى تكلفة بلغت نحو 1.2 مليار جنيه بالاضافة إلى تصميم وتنفيذ 18 مدفنا صحيا آمنا بإجمالى تكلفة بلغت نحو ما يقرب من 700 مليون جنيه وجارى تنفيذ باقى المدافن الصحية بإجمالى تكلفة 500 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه بلغ إجمالى عدد الشركات الخاصة العاملة فى تصميم وتنفيذ المدافن الصحية نحو 30 شركة وإجمالى المعدات المستخدمة فى أعمال التنفيذ نحو أكثر من 400 معدة متنوعة، وتم توفير 3000 فرصة عمل.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى إن المحافظات قامت بجهود كبيرة خلال الفترة من 18 مارس 2020 وحتى 28 فبراير 2022 (حوالى 712 يوماً) فى إزالة ورفع تراكمات للمخلفات والقمامة والتخلص الآمن منها بإجمالى كميات وصلت حوالى 46 مليون طن بمتوسط 64.6 ألف طن يومى، مشيراً إلى توجيهات القيادة السياسية بمواصلة الجهود فى هذا المجال لما له من أهمية قصوى توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث، فضلا عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة.

وطالب وزير التنمية المحلية الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بسرعة الانتهاء من رفع التراكمات خاصة فى المحافظات التى تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية بها، لافتاً إلى أهمية التنسيق الكامل بين الوزارات والجهات المعنية فيما يتعلق بالإجراءات التنفيذية للمنظومة، بما يسهم فى إحداث نقلة نوعية فى هذا الملف المهم.