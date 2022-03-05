بعيدًا عن أضواء الوسط الفني.. أحمد عنان يحتفل بخطوبته «صور»

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دوت الخليج يرصد لقطات من حفل خطوبة الفنان الشاب أحمد عنان.

رضوى خالد تهنئ شقيقها بخطوبته

وهنأته شقيقته رضوى خالد _التي جسدت شخصية الطفلة لوجي بفيلم «الدادة دودي»_ بخطبته من خلال نشر عدة صور من حفل الخطوبة عبر خاصية «استوري» على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة «مبروك يا حبيبي».

أحمد عنان يخوض السباق الرمضاني المقبل 2022 بمسلسل «دايمًا عامر»

على الصعيد الآخر، يواصل أحمد عنان تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل «دايمًا عامر» الذي يخوض بطولته الفنان مصطفى شعبان، والمقرر عرضه خلال الموسم الدرامي الرمضاني المقبل 2022.

أبطال مسلسل دايمًا عامر

مسلسل «دايمًا عامر» يكتبه ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبدالفتاح، وبطولة مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نورالدين، عمرو عبدالجليل، صلاح عبدالله، محمد ثروت، كريم عفيفى، أحمد الشامى، سما إبراهيم، لمى كتكت، ويسجل العمل عودة ثنائية مصطفى شعبان ومجدى الهوارى بعدما حققا نجاحًا سويًا في الدراما خلال مسلسلي "الزوجة الرابعة" عام 2012، و"مزاج الخير" عام 2013.

أحمد عنان يتألق في «أنا وهي»

وتألق أحمد عنان مؤخرًا في مسلسل «أنا وهي» تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبدالعزيز، وبطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، أشرف عبدالباقى، ميرهان حسين، عارفة عبدالرسول، محمد ثروت، محسن منصور، محمود البزاوى، سلوى محمد على، ندا عادل، محمد الصاوى، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم عبير صبرى، محمد أنور، كريم عفيفى وآخرون.

تدور قصة المسلسل في إطار اجتماعي، حيث يذهب الثنائي «هنا»، و«حاتم»، إلى طبيب نفسي، والذي يجسد دوره الفنان أشرف عبدالباقي، من أجل العلاج ويضطران لمساعدة بعضهما، و تدور أحداث العمل في 8 حلقات.

بدايات أحمد عنان التمثيلية

جدير بالذكر، أن الفنان الشاب أحمد عنان، مثل للمرة الأولى وهو في عمر 4 سنوات من خلال فيلم «واحد من الناس»، كما شارك بعد ذلك في عدة مسلسلات تليفزيونية، أبرزها «يوميات ونيس وأحفاده، الخواجة عبد القادر، سرايا عابدين، ذات، لمس أكتاف».