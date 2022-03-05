وزير القوى العاملة : توفير 7343 فرصة عمل برواتب تصل...

تمكنت وزارة القوى العاملة من خلال نشرة التوظيف التي تصدرها نصف شهرية من توفير 7015 فرصة عمل للذكور والإناث، منها "قادرون باختلاف" في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 7 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 72 شركة ومصنع قطاع خاص في 19 محافظة لشغلها خلال شهر مارس الجاري.

كما تناولت النشرة إعادة نشر الوظائف من النشرة السابقة لم يتم شغلها من فبراير 2022 وعددها 328 فرصة عمل، ليصبح إجمالي الفرص المعروضة 7343 فرصة عمل.

أعلن ذلك وزير القوي العاملة محمد سعفان، مشيراً إلي أن هذه الفرص تأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم علي الموقع الالكتروني www.manpower.gov.eg"النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل" وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وأوضح الوزير أن هذه الفرصة متوفرة في 18 محافظة هي: القاهرة، والشرقية، والقليوبية، والإسكندرية، والفيوم، والبحيرة، والغربية، والدقهلية، وجنوب سيناء ، والأقصر، وبورسعيد ، ودمياط، والإسماعيلية ، وأسيوط ، وسوهاج، والمنوفية، والمنيا .

ولفت سعفان إلي أن فرص العمل المتوفرة بالقاهرة تتمثل في 2695 فرد امن ، و 40 صيدلي من خريجي دفعة 2015 وما بعدها ، و50 مساعد مدير ، و500 فريق عمل ، و 200 مندوب توصيل ، و 10 مدير مطعم ، و 10 مساعد مدير ، و30 عضو فريق وطباخ ، و 273 موظف خدمات معاونة ، و70 مشرف أمن ، و 20 كول سنتر براتب 3 آلاف جنيه ، و 60 كاشير، و 60 منسق ممرات، و 100 بائع أجبان، و 100 بائع لحوم، و 60 سائق فيسبا ، و 60 رخصة مهنية ، و 7 مدير موارد بشرية براتب 6500 جنيه ، و7 مدير منطقة ، و 20 محاسب ، و 7 سكرتارية ، و 5 مراقب كاميرات .

وتابع الوزير قائلا : إن فرص العمل المتوفرة بمحافظة الشرقية تتمثل في 115 فرد أمن ، و 100 مراقب كاميرات ، و 6 فنى نجارة موبيليا ، و 6 فني تقطيع أخشاب ، و 3 موظف خدمات ، و 20 فنى صيانة ميكانيكية وكهربائية ، و 14 عامل إنتاج .

وفي المنوفية مطلوب 20 مهندس كهرباء وميكانيكا، و 10 كيميائيين ، و 2 مدرسة ، و مهندس إنتاج ، و 2 مشرف إنتاج ، و 33 عامل خياطة ( اوفر - سنجر - اورليه ) ، و 44 عامل إنتاج.

كما وفرت مديرية القوى العاملة بالقليوبية مجموعة من فرص العمل شملت : 80 عامل إنتاج ، و 3 عامل قص ، و 3 عمال خياطة ، و 30 منسقة ميدانية ، و 50 فنى صيانة كهربائية وميكانيكية ، و 10 فني برادة ، و 10 فنى فريزة ، و 30 سائق كلارك .

وفي الدقهلية ودمياط مطلوب: 5 محاسبين ، و 15 مهندس زراعي ، و 10 طبيب بيطري ، و 5 مندوب براتب 50 آلاف جنيه ، و 10 سائق ، و 61 عامل وعاملة ، وسائق باص .

وفى الغربية : 10 مسئول ائتمان ، و 2 محاسب ، و5 عمال تعبئة وتغليف ، و 5 عامل تطريز ، و 5 عاملة سنجر .

كما تم توفير فرص عمل بالاقصر وسوهاج وأسيوط تمثلت في : محاسب مشروع ، و 10 فنى إنتاج ، و7 عمال عاديين ، و 2 ميكانيكي ، و 4 استيوارد ، وأخصائي قروض .

وفي الإسماعيلية مطلوب :3 مدير قسم التعبئة ، و 10 مشرف خط إنتاج ، و 50 خياط ، و 10 مشرف جودة ، و 10 عامل قص وترقيم ، و 10 عمال مكواة ، و 10 عمال تشطيب ، و 10 عمال تعبئة وتغليف ، و 10 طباعة وتطريز ، و 3 كاشير ، و 2 عامل ممرات لاستيفاء نسبة 5 % .

أما في الفيوم الوظائف المتوفرة هي : 2 مساعد مدير مطعم ، و 6 كاشير ، و 6 ويتر ، و 8 ديسباتش ، و 12 استيوارد ، و 4 كابتن صالة ، و 15 شيف كشري .

وفي الإسكندرية مطلوب: 20 مشرف أدوار ، و 65 فرد أمن ، و 100 عامل إنتاج ، و 20 عامل حياكة ، و 5 فنى كهرباء ، و 20 عامل ماكينة ، و 60 عامل تشطيب .

أما في البحيرة وبورسعيد الوظائف المتوفرة هي : 60 عامل تفصيل وحياكة ، و 50 تدريب خياطة ، و 10 مراقب جودة ، و 15 عامل تعبئة وتغليف ، و 10 مساعد إنتاج ، و 4 فرد أمن ، و 10 عامل مقص ، و 4 أمين مخزن .

وفى المنيا يوجد : 2 مراقب جودة ، و 15 أخصائي تمويل ، و أخصائي مكتبات ، و إداري ، و 3 عمال تعبئة ، و حارس ، و 2 عمال لاستيفاء نسبة 5 % .

أما جنوب سيناء فقد وفرت العديد من الفرص منها: 55 مدير مطعم ، و50 كابتن ، وأخصائي سلامة وصحة مهنية ، ومسئول جودة ، و 2 موظفة إستقبال، و 141 مشرف غرف، ومحاسب ، وموظف متابعة وقت، و 153 مضيف، و 130 عامل تجهيز وتحضير، و 23 عامل سكن عاملين، و 162 متلقى طلبات داخلى، و 7 مشرف غرف، و 3 متلقى طلبات صيانة، و 44 طباخ ، و2 مساعد شيف ، و 54 حارس إنقاذ ، و 23 عامل زراعي ، و 8 عامل مخزن ، و 135 فرد أمن ، و 6 مشرف تبريد وتكييف ، و 2 حداد ، و 4 سرفيس مطعم ، و 6 عمال صيانة ، و 4 موظف تنفيذي ، وفنى ماكينات ، و 26 كهربائي ، و 2 نقاش ، وميكانيكي سيارات ، و نجار ، وفني محطات ، و25 سباك، و 6 عامل كافتيريا العاملين، و 5 عمال مناطق عامة ، و 3 فنى معدات مطبخ ، و 43 عامل نظافة ، و 2 عامل مغسلة .