حصاد وزارة القوى العاملة في أسبوع

في أول حدث من مقر القوى العاملة بالعاصمة الإدارية الجديدة

سعفان يشهد توقيع اتفاقية عمل جماعية تحقق مزايا لـ 3000 عامل بالشرقية "إيسترن كومباني"

.. ويفتتح ملتقى توظيف يوفر 3000 فرص عمل

تعيين 16 ألفاً و 46 منهم 150 "قادرون باختلاف"

صرف 5.7 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة في 7 محافظات

قبول طلبات راغبي العمل من الممرضات بإحدى دول الخليج تحويل 2 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة من 25 فبراير الماضي إلى 3 مارس الجاري- حيث شهد وزير القوى العاملة توقيع اتفاقية عمل جماعية تحقق مزايا لـ 3000 عامل بالشرقية "إيسترن كومباني" في أول حدث من مقر القوي العاملة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وافتتح ملتقى التوظيف الأول بالمعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية ، يوفر 3000 فرص عمل للذكور والإناث لمختلف المؤهلات من خلال 40 شركة قطاع خاص بمحافظة القاهرة ، وأعلن الوزير صرف 2 مليار و 62 مليون جنيه للمنشآت المتعثرة بالسياحة في إجتماع مجلس إدارة صندوق طوارئ العمال ،ومتابعة خمس دورات تدريبية يتم تنفيذها حاليا في 3 مراكز للتدريب المهني بسوهاج ، وتعيين 16 ألفاً و 46 شاباً منهم 150 "قادرون باختلاف" وصرف 5.7 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة في 7 محافظات ، وبدء قبول طلبات راغبي العمل من الممرضات بإحدى دول الخليج ، وتحويل 2 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن .

وفيما يلي تفاصيل ما جاء بالحصاد الأسبوعي، حيث شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أول حدث من مقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة ، توقيع اتفاقية عمل جماعية بين الشركة الشرقية (إيسترن كومباني) ، والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية ، واللجنة النقابية للعاملين بالشركة ، تحقيق مزايا لـ 3000 عامل بالشركة .

مثل الشركة في التوقيع هاني أمان ، بصفته العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة ، وخالد عبد اللطيف عيش رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، ورئيس اللجنة النقابية بالشركة.

في مستهل اللقاء رحب وزير القوى العاملة بالحضور من أعضاء مجلس إدارة الشركة وممثلي العمال بالنقابة العامة واللجنة النقابية للعاملين، في رحاب مبنى وزارة القوى العاملة بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي يشهد اليوم توقيع أول اتفاقية من نوعها في العاصمة يسجلها التاريخ للعاملين ومجلس إدارة الشركة.

وأوضح الوزير أن هذه الاتفاقية نتاج مناقشات مشتركة بين جميع الأطراف تحت إشراف الوزارة خلال الفترة الماضية تعبر واقعيا عن طموحات العمال وتلبي أمانيهم وتطلعاتهم حتى يحيوا حياة كريمة كمواطنين مصريين وعمال على أرض وطنهم مصر الغالية.

أشار الوزير إلى أن دور ممثلي العمال والنقابة العامة التي ينتمون إليها لا يقف عند رعاية العمال في أثناء فترات عملهم، وإنما متابعتهم بعد خروجهم للمعاش المبكر للاطمئنان على مستقبلهم و صنع غد أفضل لهم ولأسرهم.

ومن جانبه قدم المهندس تامر جاد الله رئيس مجلس إدارة الشركة الشكر لوزير القوى العاملة على رعايته للاتفاقية الموقعة اليوم، والتي نسعد أن تكون أكبر اتفاقية عمل جماعية تطلق من داخل العاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما يعكس دور الدولة ومؤسساتها في الدعم والتطبيق بما يضمن حصول العاملين بالمؤسسات العامة والخاصة على كافة حقوقهم في إطار تنظيمي متراضي لكافة الأطراف .

وصرح خالد عيش رئيس النقابة ، بأن الاتفاقية حققت العديد من المزايا للتخارج الاختياري والحصول على المكافأة التعويضية المنصوص عليها في الاتفاقية أو استمراره في العمل وفقا لحاجة الشركة.

وقال : إن الاتفاقية نصت على التزام إدارة الشركة بمنح مكافأة نهاية خدمة للعامل الذي يتقدم بطلب للتخارج الاختياري بعد قبول طلبه من الشركة ليتم إنهاء علاقة العمل بالتراضي طبقاً لفئات المراحل العمرية، حيث تكون المكافأة للعمال من 55 عاما إلى 59 عاما تعادل أجر ثلاثة أشهر محسوباً على الأجر الأساسي عن كل سنة من سنوات الخدمة وبدون حد أقصى.

كما اتفق الطرفان على إضافة مبلغ مقطوع يدفع مرة واحدة مكافأة لنهاية الخدمة اضافية بما يعادل 500 جنيه عن كل شهر متبقي في الخدمة حتى بلوغ سن الستين لنفس الفئة .

واتفق الطرفان علي أنه بالنسبة لاشتراكات صندوق العاملين تتحمل الشركة حصة العامل والشركة في اشتراكات الصندوق لمدة خمس سنوات من التخارج ، وفي جميع الأحوال يكون الحد الأدنى لمكافاة نهاية الخدمة الرضائية بالنسبة لهذه الفئة بما لا يقل عن 300.000 جنيه.

ونصت الاتفاقية على التزام الشركة بصرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات التي لم يتقاضاها العامل المقبول طلبه في التخارج خلال فترة عمله بالشركة وذلك طبقا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وما تنص عليه لائحة الشركة المعتمدة في هذا الشأن.

وافتتح وزير القوى العاملة ، ملتقى التوظيف الأول بالمعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية ، يوفر 3000 فرص عمل للذكور والإناث لمختلف المؤهلات، فضلًا عن المهن الفنية من جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، وفرتها مديرية القوي العاملة بالقاهرة من خلال 40 شركة قطاع خاص بالمحافظة ، بمرتبات تبدأ من 2400 إلي 7500 جنيه، وبحضور عميد المعهد الدكتور محمد عبد العزيز خليفة، والدكتور أحمد خميس، رئيس مجلس الإدارة ومدحت العمراوي مدير المديرية .

وقال وزير القوي العاملة: إن ملتقي التوظيف يأتي فى إطار مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل كريمة لائقة للشباب من الجنسين.

وتفقد الوزير الشركات الموجودة، مؤكداً ضرورة تطبيق الحد الأدني للأجور على الوظائف المعروضة من قبل الشركات ، وتحديد الأعداد المطلوبة ، مع شرح تفصيلي لكافة تفاصيل وشروط الوظيفة للمتقدمين .

ووجه سعفان حديثه للشباب المتقدمين ، ناصحاً إياهم بضرورة الاطلاع على تفاصيل كل وظيفة قبل التقديم عليها ، واختيار الأنسب من بينها من حيث الراتب والمكانة الوظيفية بما يتناسب وقدراتهم وتدريباتهم ، مع اختيار شركة واحدة من بين الشركات الموجودة بما يفيد في متابعة الوظائف وشاغليها بعد انتهاء الملتقى وتحليل البيانات بما يفيد إحصائيات سوق العمل المصري .

كما وافق مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال برئاسة وزير القوى العاملة على صرف الدفعة العاشرة، والحادية عشر للعاملين بمنشآت القطاع السياحي والتي سبق الصرف لها في الدفعات السابقة، نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها وفقا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات.

وكشف وزير القوى العاملة، أن المبالغ التى تم صرفها من الصندوق التابع لوزارة القوى العاملة بلغت 2 مليار و 62 مليوناً و900 ألف جنيه، استفاد منها 419 ألفاً و 726 عاملًا، يعملون فى 3937 منشأة، وذلك حتى نهاية ديسمبر 2021

جاء ذلك فى اجتماع مجلس إدارة الصندوق الذي يرأسه وزير القوى العاملة، وعضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وأعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.

وترأس وزير القوى العاملة ، إجتماع مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل، بديوان عام الوزارة، وناقش المجلس الموضوعات المعروضة علي جدول أعماله ، ومنها التقرير المالي لأنشطة الصندوق، وتجديد البروتوكول الموقع بين وزارة القوى العاملة والصندوق لعقد البرامج الإجتماعية للشركاء الاجتماعيين" الحكومة، والعمال، وأصحاب الأعمال: مبادرة "مصر أمانة بين إيديك" ،فضلا عن موقف الأنشطة التي يزاولها الصندوق ، والمتمثلة فى تمويل مراكز التدريب المهني ، وبرامج التدريب المقدمة فيها، والأنشطة التدريبية الأخرى .

في مستهل الإجتماع رحب الوزير بأعضاء المجلس مهنئا إياهم بحلول الأيام المباركة بقدوم شهر رمضان الكريم أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، مشيرا إلي أنه تم تحديد التمويل المقدم من الصندوق لتلك الأنشطة التدريبية والمراكز بحوالى 118 مليون و 347 ألف جنيه ، للإنفاق على العملية التدريبية .

وأشار الوزير إلي أن الصندوق ساعد الوزارة في إنشاء منظومة تدريبية جديدة لتنظيم العلاقة التبادلية بين شركات القطاع الخاص والعاملين بها ، لتنمية مهاراتهم وقدراتهم على أداء الأعمال الموكلة لهم .

وطالب سعفان ، باستقراء الوضع في القطاع الصناعي داخل الدولة المصرية للوقوف على الوظائف المستحدثة فى الفترة القادمة ، وعلى مدار خمس سنوات ، من أجل توفير التدريب الملائم لها، من حيث أماكن التدريب والبرامج التدريبية لإعداد أجيال قادرة على العطاء وبذل الجهد من أجل دفع الاقتصاد القومي وتحقيق الصالح لهم ومجتمعهم .

كما التقى وزير القوى العاملة ، بديوان عام الوزارة، ايريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ، ولوكا فيدي خبير التشغيل بالمنظمة ، لمناقشة الخطوات التي يتم اعدادها حاليا للاستراتيجية الوطنية للتشغيل في مصر، تمهيدا لإعداد دراسة الإطار المرجعي للجنة المسئولة عن الاستراتيجية ، فضلا عن استعداد الوزارة لإجراء انتخابات التنظيمات النقابية للدورة النقابية 2022-2026، بالإضافة إلي بحث العديد من ملفات العمل فيما بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية ، والوقوف على آخر مستجدات المشروعات المشتركة بين الجانبين .

فى مستهل اللقاء رحب الوزير بالحضور ، مؤكدا التعاون المستمر فيما بين الوزارة ، ومكتب المنظمة بالقاهرة ، شركاء الوزارة فى مشروعاتها من أجل خدمة العمل والعمال في الدولة المصرية ، مشيرا إلي أن الوزارة تقوم في الفترة الحالية والإعداد لإجراء انتخابات التنظيمات النقابية للدورة النقابية الجديدة 2022/2026 بعد عيد الفطر المبارك، مؤكدا أنه سيتم إجراؤها بشكل مختلف عن الدورة السابقة ، حيث تم إعداد قاعدة بيانات للتنظيم النقابي المصري وتشمل 99% من بيانات العمال المسجلين في الدورة السابقة 2018.

وجدد وزير القوي العاملة علي أهمية وضع جدول زمني في تنفيذ أى مشروع مشترك والذي من خلاله سيتم متابعة التنفيذ الفعلي للمشروعات، والوقوف علي آخر مستجداتها لتحديد المشكلات والعقبات أمام تنفيذها علي الوجه المطلوب.

من جانبه قدم إيريك اوشلان الشكر لوزير القوى العاملة على استضافته، مؤكدا أن هذا اللقاء يعتبر فرصة لتبادل وجهات النظر حول الانتخابات النقابية العمالية المقبلة ،ومشروع الإستراتيجية الوطنية للتشغيل ، مضيفا أنه يتابع جهود الوزارة فى الفترة الماضية والخاصة بمناقشات مشروع قانون العمل الجديد في مجلس الشيوخ، مشيدا بجهود الوزير فى هذا الملف.

وعلى جانب آخر ، أعلن وزير القوي العاملة ، بدء قبول طلبات راغبي العمل من الممرضات "إناث فقط" بعد غد الأحد وحتى الأربعاء المقبل الموافق 2 مارس القادم ، وذلك للعمل بإحدى المؤسسات الطبية في إحدى دولة الخليج، براتب شهري بعملة دولة العمل يوازي 22 ألف جنيه مصري تقريبا، فضلا عن مزايا أخرى تتمثل في بدل السكن ، وتذكرة السفر.

وأكد الوزير أنه يشترط في المتقدمات أن يكن من الحاصلات على بكالوريوس التمريض من جامعات القاهرة، وعين شمس ، والإسكندرية فقط وخبرة لا تقل عن 4 سنوات، واجادة اللغة الانجليزية ، فضلاً عن الحصول على جرعتين من إحدى اللقاحات المعترف بها للسفر للخارج .

كما قررت وزارة القوى العاملة إيقاف نشاط شركة لإلحاق العمالة ، ورفع الإيقاف عن نشاط شركة أخرى لزوال أسباب الوقف، واستمرارها في مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج.

وأوضح وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الشركة التي تم رفع الإيقاف عنها لزوال أسباب الوقف هي: "الشروق العربية" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 628 شركات ، وإيقاف نشاط شركة " الموارد العربية " لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1140 شركات .

كما تم بدء قبول طلبات الراغبين في العمل في مجال الفندقة بالبحر الأحمر من اليوم وحتى 15 مارس الجاري علي 95 فرصة عمل في عدد من المنشآت السياحية في مجال الفندقة، برواتب تتراوح بين 2400 جنيه إلى 3500 جنيه، للمؤهلات المتوسطة، خبرة وبدون.

وأشار الوزير إلى أن هذه الفرص تأتي في إطار دور وزارة القوى العاملة في تشغيل الشباب في القطاع الخاص وتأهيلهم لدخول سوق العمل.

وبدأت الدورة الرابعة الفندقة الشاملة بمركز التدريب المهني بحي الكوثر التابع لمديرية القوي العاملة بسوهاج، وذلك بعد انتهاء مقابلات المتقدمين والتي استمرت يومين بديوان المديرية القوي العاملة.

وأعلن وزير القوي العاملة أن التدريب الفندقي الشامل للشباب والفتيات يتم لمدة ستة أسابيع منها أربعة بمركز التدريب المهني المزود بأحدث المعدات والأجهزة ، فضلا عن أسبوعين بهيلتون الأقصر ، في ثلاثة أقسام هي : الطبخ ، والمشروبات ، والإشراف الداخلي وخدمة الغرف، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ومنتجع هيلتون الأقصر.

وقال الدكتور هشام أحمد أبوزيد مدير المديرية : إن التدريب يتم تحت رعاية وزير القوي العاملة ، ومحافظ سوهاج اللواء طارق الفقي ، إلي لجنة اختيار المتقدمين قامت باختيار أفضل العناصر وفقاً لمعايير الشفافية والكفاءة، وحسن المظهر والرغبة فى العمل بعد انتهاء التدريب.

وأضاف مدير المديرية أن منهج التدريب تم إعداده بشكل متميز ليكون موافقاً للمعايير الفندقية العالمية بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة وبرنامج الأغذية العالمي وهيلتون الأقصر .

كما تم متابعة خمس دورات تدريبية يتم تنفيذها حاليا في مراكز التدريب المهني الثلاثة بسوهاج، والكوثر، وطهطا التابعة لمديرية القوي العاملة بالمحافظة ضمن المشروع القومي للنهوض بمهارات الشباب "مهارتك أساس مهنتك"، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة وشركة قدرة للتنمية والحلول التكنولوجية، و ذلك في إطار المبادرة الرئاسية الواعدة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة للشباب والفتيات علي المهن التي يحتاجها سوق العمل ويتم التدريب عليها لخفض معدلات البطالة .

وقال مدير المديرية : إن المديرية استقبلت وفداً من الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة القوى العاملة يضم المهندس وائل قطب ، وسعيد مصطفى ، ونصر إبراهيم لمتابعة سير عملية التدريب في مراكز التدريب المهني الثلاث، حيث تفقدوا دورتين بمركز التدريب المهني بسوهاج، الأولى للخياطة والتفصيل والثانية للتبريد والتكييف، فضلا عن دورتين بمركز طهطا ، للخياطة والتفصيل وصيانة أجهزة المحمول، وفي مركز حي الكوثر ، دورة الخياطة والتفصيل.

وقامت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، في إطار مبادرة "حياة كريمة" بتخريج دفعة جديدة من خريجي وحدة التدريب المتنقلة، ممن اجتازوا التدريب علي مهنة السباكة من قاطني قرية المنشية البحرية ، وتم اختبارهم على المهنة ، وذلك في إطار مبادرة "مهنتك مستقبلك" وتوفير فرص عمل مناسبة تضمن "حياة كريمة" لهم.

وأشار مدير المديرية إلي أن العربة المتنقلة تقام بها الدورات على مهن التفصيل والخياطة، والسباكة المنزلية ، وكهرباء التركيبات وذلك تحت رعاية وزير القوي العاملة محمد سعفان، مشيرا إلي أن ذلك يتم جنبا إلى جنب بالتدريب على عدد ١٨ مهنة أخرى يتم التدريب عليها بمراكز التدريب الثابتة التابعة لمديرية القوى العاملة بالإسكندرية.

كما قامت المديرية بتسليم رواد الأعمال الجدد بالمشروعات متناهية الصغر عدد من الأدوات لدعمهم ومساعدتهم لبدء المشروعات في عدة مجالات مختلفة منها: ٢ ماكينة خياطة ناتج الدورات التدريبية من مراكز التدريب بالمديرية بعد اجتيازهم هذه الدورات بامتياز، و ماكينة عصير ومشتقاتها لبدء مشروع لإنتاج العصائر، ومستلزمات دراي كلين لبدء المشروع في هذا المجال، فضلا عن ماكينة فوري لبدء مشروع دفع الفواتير الكتروني، بالإضاف إلي مستلزمات كوافير لبدء المشروع في مجال البيوتين سنتر وتجميل العرائس، وذلك لإعداد خريجين متدربين علي اعلي مستوي لدخول سوق العمل .

قام بتسليم رواد الأعمال ياسر سعيد مدير مديرية القوي العاملة بالإسكندرية، وزاهية السبخي مدير الإدارة الفنية لوحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة، والدكتورة عايدة نور الدين رئيس مجلس إدارة جمعية المرأة والتنمية.

وأصدر وزير القوى العاملة ، توجيهاته لمديريات القوى العاملة على مستوى الجمهورية في 27 محافظة بضرورة تفعيل البروتوكولات الموقعة بين الوزارة ومختلف مؤسسات الدولة في مجال التدريب المهني للشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل ، خاصة المستحدثة منها ، والمطلوبة في أسواق العمل المحلية والعالمية .

فى هذا الإطار ، قامت مديرية القوى العاملة بقنا ، باستكمال تدريب 25 متدرباً من قسم المساحة ، بواقع 100 ساعة تدريبية مجانية على استخدام جهاز (التوتال ستيشن) ، ويعتبر من أهم الأجهزة المتخصصة والمستخدمة بنطاق واسع في مجال المساحة وعليها طلب متزايد في سوق العمل بالتنسيق مع جامعة جنوب الوادي .

وقامت مديرية القوي العاملة بالوادي الجديد بتشكيل لجنة لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة في مجمع المصالح الحكومية ومواقع العمل المختلفة بالوادى الجديد، تمهيدا لتسجيلهم ضمن قاعدة البيانات الموجودة بالمديرية وشمولهم ضمن منح الرعاية الاجتماعية والصحية التي تقدمها المديرية لتلك الفئة.

كما قامت المديرية بإجراء المقابلات للمتقدمين على 55 وظيفة مسؤول تأمين ومسؤول تأمين أول بشركة مصر لتأمينات الحياة، من مركزي الخارجة وباريس.

وقال أحمد طلب مدير المديرية أن المقابلات استمرت يومين للمتقدمين على نفس الوظائف في مركزي بلاط والداخلة والفرافرة، مشيرا إلى أن هذه المقابلات تأتي في إطار توجيهات وزير القوي العاملة محمد سعفان بتوفير وظائف لائقة للشباب توفر لهم "حياة كريمة" وتسهم في اكسابهم العديد من الخبرات.

ونظمت مديرية القوى العاملة ببنى سويف زيارة تفقدية لمجموعة "عرفة" للملابس الجاهزة "السويسرية - كامجيت"، بمشاركة 28 من المتدربات اللاتي انهين فترة التدريب بالوحدة المتنقلة التابعة للمديرية على مهنة التفصيل والحياكة، وأبدى مسؤولو المصنع استعدادهم لتوقيع عقود عمل مع كافة المتدربات ، بعد أن تم اختبارهم علي ماكينات المصنع.

أشار محمد انور مدير المديرية إلي أن الزيارة تأتي في إطار توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان، بنشر الوعي بين الشباب لتشجيعهم على العمل بالقطاع الخاص ، وتنمية قدرات الباحثين عن العمل، وتوفير فرص عمل لائقة لهم ، والتدريب من أجل التشغيل ، تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .

كما عقدت وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة بمديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية ندوة توعية ، تحت عنوان "محاور عمل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية" بمستشفى البسمة بمدينة منوف بحضور 25 من العاملين والعاملات بالمستشفى .

وقال علي الزقم مدير المديرية: إن الندوة تضمنت التعريف بالوحدة وأهدافها ، وأهداف التنمية المستدامة ، فضلا عن شرح مبسط لقانون العمل رقم ١٢لسنه٢٠٠٣ والقوانين ذات الصلة ، وذلك ضمن سلسلة الندوات وورش العمل التى بدأتها وحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية.

كما شمل حصاد الأسبوع تعيين 16 ألفاً و 46 شاباً منهم 150 "قادرون باختلاف" في 7 محافظات ، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية ، والمنوفية ، وأسوان ، والدقهلية ، والمنيا ، والشرقية ، والإسماعيلية ، بلغت 5 ملايين و 723 ألفاً و337 جنيها ، والتفتيش على 4650 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلاً عن إستخراج 9824 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 9824 عاملا.

وامتد الحصاد ليشمل ، نجاح أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 70 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 42 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقال الوزير : إن المستحقات بلغت 128 ألفاً و 657 دولاراً ،أى ما يعادل 2 مليون 15 ألف جنيه مصري تقريبا ، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة.

كما حصل مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة في عمان على مستحقات ورثة عامل مصرى متوفى بالأردن، وذلك لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي بصرف معاش الأرملة وأبناء ووالده المتوفى، بإجمالى 4405 دولارًا أى ما يعادل 69 ألفاً و11 جنيها مصريا تقريبا .

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي الأردني بمتابعة معاش العامل المصرى المتوفى بالأردن"سالم.ر.م .ع" وفقا لإعلام الوراثة، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول .

وتلقى وزير القوى العاملة ، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يكشف أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، أصدر قراراً باللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، وبموجب هذا القرار تم تحديد 12 نوعاً لتصاريح العمل.

وأخيراً ، تلقى سعفان تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وبصفة خاصة حالات الوفيات من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة ، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أشار إلي أن المكتب رصد منشور على صفحات التواصل الاجتماعي يفيد بوجود جثمان أحد العاملين المصريين متوفى بثلاجة مستشفى الإيمان بالرياض ولم يتم التواصل مع أهله وذويه لإنهاء إجراءات استلام الجثمان ودفنه أو شحنه إلى مسقط رأسه.