عاجل.. سفير مصر ببولندا يودع الطلاب قبل نقلهم إلى القاهرة (صور)

جدة - نرمين السيد - وأوضح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، خلال صفحته الرسمية على موقع "تويتر"، أنه من المقرر أن تصل الطائرتان بعد قليل إلى أرض الوطن إن شاء الله.
جاء ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس، بشأن تسيير طائرتيّن إلى بولندا لإعادة المواطنين.
وأقلعت أمس، طائرتان لشركة "إير كايرو" إلى بولندا، لإعادة الطلبة المصريين، الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم مساء الجمعة، إقلاع طائرتين تابعتين لشركة إير كايرو، متوجهتين إلى بولندا، ليعود على متنهما إلى أرض الوطن الطلبة المصريون الذين عبروا الحدود الأوكرانية البولندية.
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