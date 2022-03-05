حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاحد 6-3-2022

حظك برج الحمل يوم الاحد 6-3-2022

مهنياً:كن قويا اليوم ولا تستسلم وتخضع فالحظ يقف الى جانبك

عاطفياً:الحبيب لا يشعر بالأمان معك عليك أن تجد طريقه تشعر بالأمان.

حظك برج الثور يوم الاحد 6-3-2022

مهنياً:تتلقى اليوم العديد من العروض المغرية التى تجعلك تعيد النظر في وضعك بالعمل

عاطفياً:تعرف أنك لا تستطيع العيش وحدك دون الحبيب فلا تكابر.

حظك برج الجوزاء يوم الاحد 6-3-202

مهنياً:لتحصل على المنصب الذى تتمناه عليك أن تبذل المزيد من الجهد

عاطفياً:لن تجد شخص يحبك أكثر من الشريك فعد له.

حظك برج السرطان يوم الاحد 6-3-2022

مهنياً:الكثير من التحديات و العقبات قد تواجهك في الفترة المقبلة كن حذرا

عاطفياً:لا تتكبر على من تحد وكن قنوعا.

حظك برج الاسد يوم الاحد 6-3-2022

مهنياً:تضع اليوم المزيد من الأهداف نصب عينيك وتحاول أن تركز عليها وإنجازها

عاطفياً:عليك أن تتنازل قليلا عن كبريائك لتنجح علاقتك مع من تحب.

حظك برج العذراء يوم الاحد 6-3-2022

مهنياً:الكثير من الأفكار المبدعة تنطلق بها اليوم مما يثير إعجاب رؤسائك

عاطفياً:تعلم أنك لا تستطيع أن تغير من طباع الحبيب فتقبله كما هو.

حظك برج الميزان يوم الاحد 6-3-2022

مهنياً:أنت كثير الحركة اليوم و النشاط فمعظم أعمالك اليوم تتركز خارج المكتب

عاطفياً:لا تنظر فقط الى الأمور السلبية لدى الحبيب.

حظك برج العقرب يوم الاحد 6-3-2022

مهنياً:إدرس خطواتك جيدا قبل أن تقدم على أية خطوة غير محسوبة

عاطفياً:عليك أن تتعلم أنك والحبيب واحد ولا توجد أسرار بينكما.

حظك برج القوس يوم الاحد 6-3-2022

مهنياً:لا تطمع وتعلم كيف تصعد سلم النجاح خطوة بخطوة

عاطفياً:بدأت تضجر من تصرفات الحبيب الغير مبالية.

حظك برج الجدي يوم الاحد 6-3-2022

مهنياً:تفكر جديا في تغيير نشاط عملك لتحاول تحسين ظروفك

عاطفياً:لا تخفي الأسرار عن الحبيب فهو قادر على كشفها.

حظك برج الدلو يوم الاحد 6-3-2022

مهنياً:يعرض عليك اليوم مشروع تشكك في مصداقيته

عاطفياً:تشعر أن علاقتك مع الحبيب أصبحت اقوى من قبل.

حظك برج الحوت يوم الاحد 6-3-2022

مهنياً:لا تفرض على الآخرين رأيك مادمت لا تمتلك الحجج المقنعة

عاطفياً:تحتاج الى فترة من الهدوء و البعد عن الحبيب.