توجيهات الرئيس السيسى بشأن طرق ومحاور القاهرة تتصدر عناوين الصحف

جدة - نرمين السيد - وأبرزت صحف "الأهرام" و"أخبار اليوم" و"الجمهورية"، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمراعاة تحقيق أكبر قدر من التوسعة فى الطرق والمحاور الجديدة بمحافظة القاهرة لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، أخذًا فى الاعتبار الكثافة المرورية الحالية والمستقبلية، مع ضرورة توفير كافة الخدمات اللازمة للمركبات والمواطنين.

وأشارت إلى أن ذلك جاء خلال تفقد الرئيس السيسى للأعمال الإنشائية بعدد من الطرق والمحاور والأعمال الصناعية التى تربط بين شرق القاهرة وغربها، والتى تأتى فى إطار المشروع القومى لتطوير شبكة الطرق بالقاهرة الكبرى.

ونقلت الصحف عن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى قوله إن الرئيس السيسى تفقد خلال جولته الموقف التنفيذى الخاص بمحور عمر المختار، فى منطقة مسطرد امتدادًا لمحور عدلى منصور، وكذلك المرحلة الثانية من تطوير محور جوزيف تيتو، التى تمتد من أسفل كوبرى الحرفيين حتى الطريق الدائرى بواقع 5 حارات مرورية لكل اتجاه، كما تفقد الرئيس استكمال الأعمال الإنشائية فى محور «شينزو آبي»، الذى يسهم فى نقل الحركة المرورية من محور الشهيد حتى العاصمة الإدارية الجديدة، مرورًا بطريق السويس والطريق الدائري، وذلك بطول 15 كيلومترًا وبواقع 5 حارات مرورية فى كل اتجاه، كما يتضمن 10 كبارى علوية.

وسلطت الصحف الضوء على إعلان وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى إقامة معارض"أهلا رمضان" فى الفترة من 24 مارس الجارى وحتى الأول من أبريل المقبل.

وأشارت إلى أن ذلك جاء خلال لقاء وزير التموين برؤساء الشركات ‏وأصحاب السلاسل التجارية ‏وعدد من الموردين ‏والمنتجين.

ونقلت عن مصيلحى قوله إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى ‏معارض" أهلا رمضان" ‏اهتماما خاصا، وأنه وجه بالتوسع فى نشر ‏تلك المعارض وبزيادة التخفيضات حتى ‏يستطيع المواطن الحصول ‏على سلعة بتخفيضات كبيرة، وأوضح ‏أن المعرض الرئيسي"أهلا رمضان" سيقام بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات تحت ‏رعاية رئيس الوزراء ‏الدكتور مصطفى مدبولى بتخفيضات تتراوح مابين 20 إلى 25%.

وسلطت الصحف الصادرة اليوم الضوء على تأكيد عدد من الوزراء أن القيادة السياسية تولى التنمية المستدامة اهتماما خاصا لتحقيق الاستقرار المجتمعى والنهوض بالدولة المصرية والارتقاء بالصناعة وتوطينها فى مصر إلى جانب رعاية الأسر الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل والحفاظ على البيئة مع مراعاة الأبعاد والأهداف الاجتماعية، وأن اهتمام الدولة المصرية بتحقيق التنمية المستدامة جعل مصر فى مصاف الدول التى استطاعت التغلب على الآثار السلبية لجائحة كورونا.

وأشارت الصحف إلى أن ذلك جاء خلال فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر الدولى الثانى للتنمية المستدامة الذى تنظمه "الأورمان" بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وبمشاركة وزراء: التضامن الاجتماعى نيفين القباج ، والتخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، والدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم، والتجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع، التعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط، وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ومحافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، ولفيف من رؤوساء البنوك واالمنظمات الدولية الكبرى وخبراء التنمية المستدامة فى العالم، وذلك خلال الفترة من 2 ـ 5 مارس المقبل بمحافظة الأقصر

وأبرزت الصحف بحث وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، مع وفد من شركة (إيني) الإيطالية، استعدادات الشركة لضخ استثمارات جديدة فى مناطق خليج السويس ودلتا النيل، وفقاً لاتفاق الالتزام الموقع فى شهر ديسمبر الماضى للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله.

وأشارت إلى أن وزير البترول ناقش مع الوفد الذى ضم جويدو بروسكو الرئيس التنفيذى للعمليات بقطاع الموارد الطبيعية، وأنتونيو بانزا الرئيس التنفيذى لشمال أفريقيا، وكريستيان سينيوريتو نائب رئيس العمليات للموارد الطبيعية، أنشطة الشركة الإيطالية فى مصر والمشروعات الحالية والمستقبلية وبرامج ضخ الاستثمارات، فى إطار الخطة الموضوعة لزيادة مستويات الإنتاج من الحقول الحالية.

وأوضحت الصحف أن الجانبين بحثا خطط تنمية عدد من الحقول والبرامج الزمنية لوضعها على خريطة الإنتاج، وكذلك موقف مناطق الامتياز الجديدة التى فازت بها (إيني) فى المزايدة العالمية الرقمية الأولى، والتى تم طرحها من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، فضلاً عن تطورات أسعار البترول العالمية وتأثيرها على فرص زيادة ضخ الاستثمارات.

ونقلت عن وزير البترول قوله إن شركة (إيني) تعد شريكاً استراتيجياً لقطاع البترول، وأكبر منتج للبترول والغاز فى مصر، وتأتى فى صدارة الشركات الإيطالية التى تضخ استثمارات فى الاقتصاد المصري، وإن قطاع البترول يعمل حالياً مع شركائه الأجانب ومن ضمنهم شركة (إيني) للإعداد لمبادرات لخفض الانبعاثات بمواقع العمل البترولى والتعاون فى مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين.