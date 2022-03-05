وزير التعليم لطلاب الثانوية: استعدوا لكل أنواع الأسئلة

جدة - نرمين السيد - وقال شوقى فى نصيحته للطلاب: "نرجو التركيز على التحضير المناسب لكل أنواع الأسئلة أيًا كانت وسيلة الامتحان عن طريق فهم نواتج التعلم وعدم الانشغال بأى أمور أخرى".

وأكد أن نظام الثانوية العامة "القديم" هو عبارة عن أسئلة التقييم التي تقيس في معظمها مهارة الحفظ والاسترجاع للمعلومات.

وأوضح، أن نظام الثانوية العامة "الجديد" عبارة أسئلة التقييم التي تقيس مستويات فهم نواتج التعلم.

وأكد، أنه إمعانا في تحري الدقة، فإن النظام الجديد لا علاقة له بما إذا كان "الامتحان/التصحيح" ورقيا أو إلكترونيًا، وكذلك لا علاقة له بنوعيات الأسئلة فيما إذا كانت مقالية أو متعددة الاختيارات أو أى نوع آخر.