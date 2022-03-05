جدة - نرمين السيد - تشمل هذه المناطق "كفر داود الغربية و الشرقية و العزب التابعة لهما - منشية النور - الصوامع- نجع ابو عيسى - المنطقة الغربية المرتفعة - الهاويس - الخطاطبة المحطة - الأخماس". سيتم قطع المياه 6 ساعات من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهراً من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات العلوية. وناشدت الشركة المواطنين واصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لإستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قطع المياه 6 ساعات عن بعض مناطق مدينة السادات بالمنوفية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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