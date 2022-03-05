/683171/حمادة-هلال-يطلب-الدعاء-لزوجته-بالشفاء-في-برنامج-حبر-سري

طلب الفنان حمادة هلال من جمهوره أثناء حلوله ضيف في برنامج «حبر سري» في الجزء الثاني المذاع عبر قناة القاهرة والناس، الدعاء لـ زوجته الدكتورة أسما سميح.

دوت الخليج

زوجة حمادة هلال تتعرض لحادث

وقد أشار حمادة هلال خلال الحلقة أن زوجته تعاني من بعض المضاعفات الصحية، وذلك منذ تعرضها لحادث سيارة في وقت سابق، بالإضافة لخضوعها لعملية جراحية، قائلًا: ياريت الناس اللي بتتفرج علينا تدعيلها دخلت في شوية تعب كده وعملية ربنا يحفظها ويعديها على خير.

أبرز تصريحات حمادة هلال في الجزء الأول

- بحب العيال حبيبة أكتر من عيال هربت

- ميس أند ميسز عويس كان ضعيف ومابحبش أتفرج على الشخصية اللي قدمتها فيه

- بحب أغنية أسبونج بوب

- أتضايقت من أغنية مسطول بعد 16 سنة من صدورها؛ عشان شوفت ولد صغير بيغنيها وباباه ضربه وحسيت أنه عنده حق

- حسن شكوش بيغني صح، وتون صوته عاجب الناس

- من بين نجوم جيلي بحب محمد حماقي وشايف أن خطواته ثابتة

- حماقي مركز في الغنا بس، وعمرو دياب بعد لما لقا التمثيل هياخده من الغنا

- الجمهور بيتغير بسرعة

- انا ماعنديش منافس

- مابقارنش بين نفسي وحد تاني عشان أفضل مركز مع نفسي

- الجمهور حاطط حمادة هلال في حتة لوحده

- بحب أسمع شيرين وبهاء سلطان

- نصر محروس حط بهاء سلطان على السلم، وأفاده جدًا.

- الأزمة بين بهاء سلطان ونصر محروس سببها العند.

- مشاكل شيرين عبد الوهاب في حياتها ماعطلتهاش، بالعكس ساعدتها

- خالد سرحان راقي ومن أطيب الناس اللي قابلتها في حياتي، وقلبه قلب طفل

- أحمد ومحمد السبكي سندوا السينما وقت الثورة في 2011.

- انا بعشق حمو بيكا وطلقائيته وخفة دمه

- انا مش ضد عمل الدويتوالغنائي مع أي حد، المهم مضمون الغنوة

- حمو بيكا لو ركز في التمثيل ربنا هيكرمه ويكمل مسيرة طلعت زكريا

- طارق عبد الله أبويا وأخويا الكبير مش مجرد منتج بالنسبة لي، وفضله عليا إلى يومنا هذا

- جورج وصوف جوا قلبي

- أول أجر في فرح كان 5 جنيه

- كنت بغني في صغري من ورا أبويا وكان عمري 9 سنين

- المداح أقرب مسلسل لقلبي