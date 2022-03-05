/683169/سامي-نصر-الله عقد-مؤتمر-مصر-تستطيع-بالصناعة-تحت-رعاية-السيسي-إضافة-ضخمة-للصناعة-المحلية

قال النائب سامي نصر الله، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الاهتمام بالصناعة تحول إلى سياسة اقتصادية راسخة، خاصة مع وضع الرئيس السيسي هدفا استراتيجيا للدولة المصرية، بالوصول بالصادرات المصرية لنحو 100 مليار دولار سنويا.

دوت الخليج

ونوه النائب سامي نصر الله، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، في تصريحات له اليوم، بالاستعدادات المصرية لعقد مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، والمقرر عقده في مصر 27و28 مارس الجاري برعاية الرئيس السيسي، مشددا على أنه فرصة لاستعراض إنجازات مصر في قطاع الصناعة والتخطيط للمستقبل وتوطين الصناعات المختلفة في البلاد، فالمؤتمر يأتي اتساقا مع رؤى الدولة المصرية، وفى ظل اهتمام قيادتها السياسية بملف الصناعة.

وأضاف النائب سامي نصر الله، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه سيتم تخصيص محور متكامل لتناول الصناعة بين مصر وأفريقيا، بما يعزز التبادل التجارى والصناعى داخل القارة، كما يناقش العديد من محاور الصناعة في مصر.

واختتم بأن اهتمام مصر بالصناعة وتضافر مختلف الجهود يؤكد أن الصناعة أولوية أقتصادية أولى في الوطن، بفضل سياسات الرئيس السيسي، كما أن مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة إضافة حقيقية وضخمة، للصناعة المصرية والرغبة في الانطلاق بها للمستقبل، مؤكدا على ظهور العديد من المبادرات في مجال الصناعة والاقتصاد خلال الفترة الماضية.