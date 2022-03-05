/683166/أنت-أمتعتني-متسابق-من-فئة-الغناء-يبهر-لجنة-تحكيم-الدوم

تتم الآن إذاعة الحلقة السادسة من برنامج «الدوم» والذي يعد أقوى برنامج لإكتشاف المواهب في مصر والشرق الأوسط، ومن أبرز المتاسبقين في فئة الغناء المتسابق عبد الرحمن صابر الذي أطرب لجنة التحكيم المكونة من: الفنانة ليلى علوي، المخرج تامر محسن، الم ايسترو نادر عباسي، بأغنية «مغرم».

دوت الخليج يرصد لكم إبهار المتسابق عبد الرحمن صابر للجنة تحكيم برنامج «الدوم» وذلك خلال السطور القادمة.

أبهر المتسابق من فئة الغناء عبد الرحمن صابر لجنة التحكيم، بأداء أغنية «مغرم» التي كانت على قدر عالي من التمكن، وقالت له ليلى علوي: انا هسقفلك، ورد عليها المتسابق قائلا: وانا بحبك جدًا.

وقال المايسترو نادر عباسي: انت امتعتني ادائك هادي ورايق وبسيط وبيخش كل القلوب ربنا يحميك ومبسوط بيك جدًا.

معلومات عن المايسترو نادر عباسي

هو أوبرالي مصري قاد "أوركسترا أوبرا القاهرة" و"أوركسترا السلام في فرنسا"، وكان قائد الأوركسترا في حفل نقل المومياوات الملكية، اشتُهر على نطاق واسع بعد ظهوره مع إسعاد يونس في برنامجها التلفزيوني "صاحبة السعادة".

وُلد عباسي في العاصمة المصرية القاهرة، وقد برزت موهبته الموسيقية منذ صغره، وقرر أن يدخل عالم الموسيقى من الباب الأكاديمي متلقيًا كل الدعم من والده، ومخالفًا رغبة والدته في دراسة الطب.

جوائز المايسترو نادر عباسي

ومن الجدير بالذكر، أن حصد نادر عباسي على عدد من الجوائز ومنهم جائزة الامتياز في الأداء والريادة من المعسكر الدولي للموسيقى بالولايات المتحدة الأمريكية، الجائزة الأولى لموسيقى الحجرة مقدمة من المجلس الأعلى للثقافة عام 1986، في عام 1992 حصل على جائزة مسابقة المؤلف الموسيقي موتسارت من مؤسسة أصدقاء الكونسرفتوار في جنيف، وجائزة التأليف الأولى للأوركسترا.

برنامج الدوم بوابة النجوم

وقد حظى إلى برنامج «الدوم» في الحلقات الماضية باهتمام جماهيري كبير منذ عرضه على قناة ON، وتعاونت وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة مع برنامج الدوم وهو من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وتحت إشراف وتنفيذ شركة ميديا هب (سعدي جوهر).

ويذاع برنامج الدوم في يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءًا على قناة ON، وستشهد الحلقات المقبلة اختيار اثنين من كل من حلقة في مسابقة الغناء والتمثيل، وواحد فقط من مسابقة التقديم التليفزيوني لتأهلم المرحلة النهائية