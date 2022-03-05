نشرة أخبار الفن: رانيا شاهين تفتح النيران على هشام المليجي بعد صداقة قوية.. أبرز الأحداث بحفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما.. وهذه تفاصيل الحالة الصحية لسامي مغاوري

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شهدت الساحة الفنية اليوم الجمعة الموافق 4 م من شهر مارس الجاري، العديد من الأحداث الهامة واللافتة للإنتباه، كما حلت عليه عدد من الأحداث المأساوية التي سيرصدها لكم موقعتحيا مصرخلال السطور التالية.

رانيا شاهين تهاجم هشام المليجي بعد صداقة قوية

فتحت الفنانة رانيا شاهين، النار على الفنان هشام المليجي بعد أن شهدت الأيام الماضية نشوب أزمة قوية بينهم، بسبب منشور شاركته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تكشف من خلاله معاناة هشام المليجي من اكتئاب بسبب نسيانه فنيًا، فكتبت: «حياة ايه ياهشام الي انا داخلة فيها…بلاش ازعاج، !هي وصلت للدرجة دي….انت بتشهر بيا حياتك ايه ده …..ده انا تاني مرة اكتب عنك من ٦ سنين وعمري مجبت سيرتك ع الفيس….لو عايز تشتهر ع قفايا …تبقي معرفتنيش كويس…عيب عليك انت راجل كبير في السن وربنا يحفظنا من سوء الكبر…..حسبنا الله ونعمة الوكل، الراجل ده ياجماعة عمال يكلم اصحاب ويقول كلام كدب انا مكتبتوش ….اهو ده جاري المحترم».

حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

وشهد اليوم حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الحادية عشر، بحضور كلا من حسين فهمي الذي يكرمه المهرجان وصناع السينما الأفريقية منهم المخرجة أبولين تراوري من بوركينا فاسو والنجم صبري فواز والفنانة سلوي محمد علي والمخرج السنغالي موسي توريه ، والفنانة زينة و عبير صبري ،و ناهد السباعي والفنانات سلوي خطاب و بسمة، وايضا الفنانة سهر الصايغ والمخرج عمر عبد العزيز والفنان حمزة العيلي وميار الغيطي و هبة عبد الغني والمخرج مجدي أحمد علي وهشام ماجدو الفنان الشاب احمد مجدي كعضو لجنة تحكيم ، ومحمد سلام وجيهان خليل والفنان شريف حلمي والفنانة مريم الخشت و الفنان حسين نصار و الفنان محمد يسري والفنان محسن.

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يمنح جائزة باسم الراحل محمود عبد العزيز

صرح السيناريست سيد فؤاد خلال حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، بأن الدورة الحادية عشر يستعد لاطلاق جائزة باسم الراحل محمود عبد العزيز، قدرها 2000 دولار، تمنح بواسطة أسرة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وزوجته بوسي شلبي.

تفاصيل الحالة الصحية للفنان سامي مغاوري

مر الفنان سامي مغاوري خلال يوم أمس، بأزمة صحية مفاجئة دخل على إثرها غرف العمليات، وفي أول تعليق له بعد نجاح العملية، كمان سامي مغاوري الجمهور على حالته الصحية، فكتب: «أشكر كل من اتصل تليفونيا او ارسل رسالة لي او لأبني كريم ليطمئن فيها على صحتي.. وأشكر نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي ومجلس النقابة المحترم وكل الاخوة والاخوات».