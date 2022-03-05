محافظ قنا يفتتح عددا من العيادات ومعمل للتحاليل الطبية بجمعية رعاية الأيتام

جدة - نرمين السيد - افتتح محافظ قنا أشرف الداودى، عددا من العيادات ومعمل للتحاليل الطبية بجمعية رعاية الأيتام والأعمال الخيرية بالمعنا، وذلك بحضور الكاتب الصحفى مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، وحازم عمر نائب محافظ قنا، والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، وحسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعى وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.





وأوضح المحافظ - فى تصريح اليوم الجمعة - أنه تم افتتاح عيادات طبية (مسالك بولية - رمد - نساء وتوليد) بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية لخدمة الحالات المستحقة بأجر رمزى وبالمجان للحالات التى لها بحث اجتماعى من مديرية التضامن الاجتماعى.

وأكد على الدور الهام والحيوى لمؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذى للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.

من جانبه، قال مصطفى بكرى عضو مجلس النواب إن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية يصنع مجدا جديدا لهذه الأمة من خلال تطوير شتى نواحى الحياة وتنمية المواطن المصرى.

وأضاف أن مصر تعيد الآن هيكلة مؤسسات الدولة مجددا بعدما عانت من الإهمال لمدة 40 عاما مضت، مشيرا إلى أن الواقع المصرى يشهد تغيرا مهما متمثل فى مشروع حياة كريمة وغيرها من المشروعات القومية التى نفذتها الدولة فى صعيد مصر.

يذكر أن جمعية رعاية الأيتام والأعمال الخيرية بالمعنا تقع على مساحة 1200 متر وهى عبارة عن مبنى مكون من دورين تم بناؤه بالجهود الذاتية بتكلفة إجمالية بلغت 7 ملايين جنيه، ويضم العديد من الأنشطة من أهمها رعاية الأيتام وتقديم المساعدات العينية والمادية للحالات المستحقة، كما تضم الجمعية حضانة أطفال ومشغل للفتيات وغرف إعاشة مؤقته وحج عمرة وفصول محو أمية وتحفيظ قرآن كريم وقاعة اجتماعات وسيارة نقل موتى بدون مقابل وأجهزة تعويضية وطبية بدون مقابل أسطوانات أكسجين ومولدات أكسجين وأجهزة سكر وكراسى متحركة.