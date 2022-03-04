/683165/بأغنية-نور-العين-لـ-عمرو-دياب-افتتاح-الحلقة-السادسة-من-برنامج-الدوم

تذاع الآن حلقة جديدة من برنامج «الدوم» والذي يعد أقوى برنامج لإكتشاف المواهب في مصر والشرق الأوسط، المذاع عبر شاشة قناة on tv في يومي الجمعة والسبت، وتم إفتتاح الحلقة الجديدة بمجمع مع أغنية «نور العين» للهضبة عمرو دياب، وكانت أمام لجنة التحكيم المكونة من: الفنانة ليلى علوي، المخرج تامر محسن، المايسترو نادر عباسي.

دوت الخليج يرصد لكم إفتتاح الحلقة الجديدة من برنامج «الدوم» بأغنية عمرو دياب «نور العين» وذلك خلال السطور القادمة.

افتتحت الحلقة الجديدة من برنامج الدوم بوابة النجوم، بغناء جماعي لأغنية «نور العين» والتي نالت إعجاب لجنة التحكيم وبهرتهم بشكل كبير.

المواهب المتأهلة للمرحلة الثالثة

ومن الجدير بالذكر، أن المواهب المتأهلة للمرحلة الثالثة كانت كالآتي:

مواهب التمثيل المتأهلة للمرحلة الثالثة بشكل رسمي هما: مونيكا الفونس، ومحمود بكر، وبالنسبة للمواهب الحاصلة على الفرصة الذهبية فكانا: يوسف الجبروني، آية زيد، أما عن المواهب المتأهلة من فريق التقديم التليفزيوني، فكانت كالآتي: بنت الصعيد زيلو من خلال إعطائها فرصة ذهبية، والمتسابق عبد المنعم ابراهيم.

وتأهل من فريق الغناء للمرحلة الثالثة بشكل أساسي كلا من: «اسامة عطية، والاء أيوب»، أما عن المتأهلين بالفرصة الذهبية فهما:«رحمة ضاحي، وآية البحيري».

تفاصيل عرض برنامج الدوم

ويذاع برنامج الدوم في يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءًا على شاشة قناة ON، وستشهد الحلقات المقبلة اختيار اثنين من كل من حلقة في مسابقة الغناء والتمثيل، وواحد فقط من مسابقة التقديم التليفزيوني لتأهلم المرحلة النهائية، التي ستنطلق بعد 5 حلقات من الآن، والتي يترقبها الجمهور وأهالي المتسابقين بشوق عريم.

واختارت لجان تحكيم برنامج الدوم، المتألهين المرحلة الثانية بعناية شديدة، بعضهم تم اختيارهم عن اقتناع تام، والبعض الاخر قررت لجنة التحكيم اعطائهم فرصة جديدة لإبراز تألقهم وموهبتهم.

بداية برنامج الدوم

وبداية برنامج «الدوم» كانت يوم الجمعة الموافق 11 من شهر فبراير الماضي، ويعتبر الدوم أضخم برنامج لاكتشاف المواهب الفنية المصرية في مجالات متعددة، وأعلن عدد من النجوم حضورهم في الحلقة الأولى من خلال حسباتهم الشخصية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام. وتستكمل الحلقات المقبلة تأهل المواهب للمرحلة الثالثة من برنامج الدوم والتي تعد النهائية، في مزيد من المنافسات بين المتسابقين.