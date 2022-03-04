محمد صلاح: لو خارج تريزيجيه يقعد مع مكه.. ولو متخانق هجيب حجازي يحكم

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كشف الدولي المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، وقائد المنتخب الوطني الأول، عن الأشخاص التي يمكن الإستعانه بهم في بعض المواقف من المنتخب الوطني.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء ذلك خلال اللقاء المسجل مع إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على قناة dmc في التاسعة مساء، في لقاء حواري شامل، وخاص مع الفرعون المصري وأيقونة جاهير ليفربول الإنجليزي.

بدأت الحلقة الثاني لمحمد صلاح مع الإعلامية إسعاد يونس، بتقرير مصور من أمام ملعب الأنفيلد بمدينة ليفربول، قبل انطلاق مباراة فريقه مع أحدى الفريق، حول آراء جماهير الريدز عن محمد صلاح.

الأسماء التي يستنجد بهم صلاح في أزماته

وقال: " محمود تريزيجيه هو اللي اسيبه مع مكه وكيان لو خارج مع ماجي مراتي".

وأضاف: " أحمد حجازي اللي يحكم في خناقه مع بنتي علشان دايماً في صفي".

وواصل: "عبد الله السعيد اللي ممكن اعلق صورته في أوضتي".

واختتم: "النني اللي ممكن استعين بيه لو الكهربه ضربت في البيت علشان دا صاحب الطفولة من 15 سنه".

أصعب المواقف التي مرت على محمد صلاح في بدايته

وقال: "في يوم ملقتش مكان ابات فيه انا وصاحبي ومرضيتش ابات في الترب عند واحد معرفته، ورجعنا بيتنا ورا بوابة الناشئين".

وزاد: "ملعب 2 بالمقاولون فرشنا ونمنا انا وصاحبي واتغطينا ببطانيه واحده".

وأضاف: "في الوقت ده وقتها كان ممكن أعمل اي حاجه علشان أوصل لحلمي".

وأردف: "محمد عبد الحميد بعدها ساعدني ان ابات في الإستراحة".

وواصل: "محدش عرف وقتها اننا بتنا ورا البوابه علشان منعملش مشكله للعامل اللي دخلنا".

واختتم: "كنت مكسوف ان ارجع على والدي واقوله مش معايا فلوس كنت بتكسف".

عادات وتقاليد دول أوروبا

قال: "تقاليد وطبيعة الإنجليز بتعلم منهم علشان أعرف اتعامل معاهم ومستغربش من تقاليدهم وأفعالهم".

وأضاف: "في كل بلد كنت بسافر فيها كنت بحاول في أسرع وقت ان اتأقلم معاهم في عاداتهم وتقاليدهم".

واختتم: "التعامل مع الشباب الإنجليزي سهل لأنه من أفضل الشخصيات اللي اتعملت معاهم".