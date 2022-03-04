محمد صلاح: هناك مواهب فى مصر أفضل منى.. وهذا سر عضلة "الريش"

كشف محمد صلاح نجم منتخبنا الوطنى المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزى سر العضلة التي أثارت جدلا كبيرا بين الجماهير وأطلقوا عليها عضلة "الريش"، قائلا:" تحتاج تدريب خاص من خلال تدريب مثل العقلة الأذرع وهناك أكثر من تمرين لها".

وتحدث صلاح خلال حواره مع الإعلامية إسعاد يونس، في برنامجها "صاحبة السعادة" على قناة دي إم سي عن المواهب قائلا:" دائمًا كنت أرى مواهب أفضل مني كثيرًا خلال بدايتي في المقاولون، لكن لم يكونوا يهتموا بالتدريبات بشكل كافي".

تابع: "كنت أتسائل كيف لاعب مثل هذا عندما ينضم للفريق الأول وسط إهماله بالتدريبات وبالرغم أن موهبة بعض اللاعبين كان أفضل مني كثيرًا لكن عقليتهم مختلفة، بعدم الذهاب للتمرين، أو المشادات مع المدرب".

وواصل: "كنت أحاول دائمًا كيف يرى لاعب صغير نفسه أفضل من المدرب بهذا السن، وكنت أتجنب بنفسي بالدخول وسط أي مشادة بين مدرب ولاعب".

وحصد النجم المصرى محمد صلاح، العديد من الألقاب خلال رحلته الاحترافية بداية من بازل السويسرى ومرورًا بتشيلسى الإنجليزى وفيورنتينا وروما الإيطاليين، وصولًا إلى صفوف الريدز، الذى توج معه بخامس ألقابه، بعد حصوله على لقب كأس الرابطة الإنجليزية على حساب تشيلسي بركلات الترجيح 11 - 10، بعد نهاية الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل السلبي، فى المباراة النهائية التى جمعتهما الأحد الماضي على ملعب "ويمبلى".