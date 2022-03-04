محمد صلاح الإنسان.. تأثر بكلمات الطفل زين

تأثر محمد صلاح نجم منتخنا الوطنى المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزى بكلمات أحد الأطفال المرضى عنه خلال حواره مع الإعلامية سعاد يونس. وعرضت الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" على قناة دي إم سي،:" فيديو للطفل زين يتحدث فيه عن حبه لمحمد صلاح ويقلد طريقة احتفاله بالأهداف الأمر الذى جعل الفرعون يبادله نفس الشعور ويقول: أنا بحبك يا زين. يحل محمد صلاح قائد منتخب مصر، المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي ضيفاً على الإعلامية إسعاد يونس على قناة dmc، خلال لقاء خاص يذاع الجزء الأول منه حاليا. وحصد النجم المصرى محمد صلاح، العديد من الألقاب خلال رحلته الاحترافية بداية من بازل السويسرى ومرورًا بتشيلسى الإنجليزى وفيورنتينا وروما الإيطاليين، وصولًا إلى صفوف الريدز، الذى توج معه بخامس ألقابه، بعد حصوله على لقب كأس الرابطة الإنجليزية على حساب تشيلسي بركلات الترجيح 11 - 10، بعد نهاية الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل السلبي، فى المباراة النهائية التى جمعتهما الأحد الماضي على ملعب "ويمبلى".

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