محمد صلاح: أتمنى تغيير علاقة المدرب باللاعب فى مصر لهذا السبب

أكد محمد صلاح نجم منتخبنا الوطنى المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزي، أنه يتمنى تغير نقطة يراها سلبية تحدث في مصر بين علاقة المدرب مع اللاعب، قائلاً :"في أوروبا المدرب يسمع لوجهة نظر اللاعب".

أضاف صلاح خلال حواره مع الإعلامية إسعاد يونس، في برنامجها "صاحبة السعادة" على قناة دي إم سي،:""نفسي تغير نقطة العلاقة بين اللاعب والمدرب، المدرب عليه أن يسمع لوجهة نظر اللاعب، لكن المشكلة خوف اللاعب من المدرب".

تابع :"أتمنى أن تتغير هذه النقطة في مصر، لأن هذه النقطة تعطي انطباعًا غير جيد للمدرب، في أوروبا ينتظر المدرب وجهة نظر اللاعب، فالمدرب يُعامل اللاعب كإنسان".

يحل محمد صلاح قائد منتخب مصر، المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي ضيفاً على الإعلامية إسعاد يونس على قناة dmc، خلال لقاء خاص يذاع الجزء الأول منه حاليا.

وحصد النجم المصرى محمد صلاح، العديد من الألقاب خلال رحلته الاحترافية بداية من بازل السويسرى ومرورًا بتشيلسى الإنجليزى وفيورنتينا وروما الإيطاليين، وصولًا إلى صفوف الريدز، الذى توج معه بخامس ألقابه، بعد حصوله على لقب كأس الرابطة الإنجليزية على حساب تشيلسي بركلات الترجيح 11 - 10، بعد نهاية الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل السلبي، فى المباراة النهائية التى جمعتهما الأحد الماضي على ملعب "ويمبلى".