ظهر صلاح.. تريزيجيه والنني وحجاري والسعيد أقرب اللاعبين لـ فخر العرب

قال محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول، إن محمود تريزيجيه وأحمد حجازى وعبد الله السعيد والنني أقرب اللاعبين له".

وأضاف صلاح خلال حلوله ضيفا مع الإعلامية إسعاد يونس، في برنامجها "صاحبة السعادة" على قناة دي إم سي: "لو هناك لاعب أئتمنه على مكة وكيان سيكون تريزيجيه، ولو هناك مشكلة بينى وبين زوجتى وسأختار لاعب يصلح بيننا سيكون حجازي لأنه دائما في صفي".

وواصل لاعب المنتخب وليفربول:"لو هختار لاعب أضع صورته في غرفتي سيكون محمد النني، ولو اخترت لاعب أقضي معه عطلة أسبوعية سيكون عبد الله السعيد".

ووجه مو صلاح رسالة للطفل زين الذي يعانى من شيخوخة مبكرة:"لم اشاهد حلقته لكنى سأشاهدها، ولا اجد كلمات تليق به".يحل محمد صلاح قائد منتخب مصر، المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي ضيفاً على الإعلامية إسعاد يونس على قناة dmc، خلال لقاء خاص يذاع الجزء الأول منه حاليا.

وحصد النجم المصرى محمد صلاح، العديد من الألقاب خلال رحلته الاحترافية بداية من بازل السويسرى ومرورًا بتشيلسى الإنجليزى وفيورنتينا وروما الإيطاليين، وصولًا إلى صفوف الريدز، الذى توج معه بخامس ألقابه، بعد حصوله على لقب كأس الرابطة الإنجليزية على حساب تشيلسي بركلات الترجيح 11 - 10، بعد نهاية الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل السلبي، فى المباراة النهائية التى جمعتهما الأحد الماضي على ملعب "ويمبلى".