كفاح محمد صلاح.. رفض النوم في المقابر واحتضنته بوابة المقاولون

تحدث محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول، عن فضل نادي المقاولون العرب عليه في مسيرته قائلا انه من أفضل الأندية التي تهتم بالناشئين في مصر.

وأضاف صلاح خلال حلوله ضيفا مع الإعلامية إسعاد يونس، في برنامجها "صاحبة السعادة" على قناة دي إم سي: "مرت عليا لحظات صعبة، ودائما اتعلم الدروس واستفيد منها".

وواصل لاعب المنتخب وليفربول:"ذات مرة طالبني زميلي في المقاولون بالذهاب إلى أحد أقاربه للمبيت عنده، ولم نجده، كان علينا أن ننام بين المقابر لكنى رفضت، فعدنا للنادي وقضينا الليلة في الأرض خلف البوابة".

وأكمل مو صلاح: "خلال تواجدي في المقاولون كان حلمى أن أحقق أهدافي مهما كانت التضحيات".

يحل محمد صلاح قائد منتخب مصر، المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي ضيفاً على الإعلامية إسعاد يونس على قناة dmc، خلال لقاء خاص يذاع الجزء الأول منه حاليا.

وحصد النجم المصرى محمد صلاح، العديد من الألقاب خلال رحلته الاحترافية بداية من بازل السويسرى ومرورًا بتشيلسى الإنجليزى وفيورنتينا وروما الإيطاليين، وصولًا إلى صفوف الريدز، الذى توج معه بخامس ألقابه، بعد حصوله على لقب كأس الرابطة الإنجليزية على حساب تشيلسي بركلات الترجيح 11 - 10، بعد نهاية الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل السلبي، فى المباراة النهائية التى جمعتهما الأحد الماضي على ملعب "ويمبلى".