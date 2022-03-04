معبد حتحور بدندرة.. ألوان مبهرة تظهر لأول مرة بأيادى المصريين (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وتتواصل حاليا أعمال إزاحة التراب عن ألوان المعبد تتم للمرة الأولى منذ مئات السنين، حيث بدأت أوائل هذا العام ضمن خطة وزارة السياحة والآثار. ويوضح الإنفوجراف التالى أبرز جهود الترميم التى أظهر ألوان المعبد لأول مرة منذ مئات السنين: وشملت أعمال الترميم صالة الأعمدة الثانية والغرف الجانبية الملحقة بها، حيث تم إزالة مظاهر التلف التى أحدثتها عوامل التعرية بفعل مرور الزمن.

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