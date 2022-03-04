/683154/اللواء-طارق-نصير-يوجه-الشكر-للمملكة-المغربية-على-تنظيمها-المتميز-للمؤتمر-الحادي-عشر-لمجالس-الشيوخ-والشوري

قال النائب اللواء طارق نصير عضو البرلمان العربي امين عام حزب حماه الوطن أن العالم العربي والقارة الإفريقية يسعون الي التعاون مع العديد من دول العالم لمواجهه التحديات التي تواجههم والتطور فى كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والصحية لتحقيق التنمية المستدامة مستقبل العالم في المرحلة القادمة .

دوت الخليج

مؤكدا في كلمتة التي ألقاها في المؤتمر الحادي عشر لمجالس الشيوخ والشوري والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي ومنتدي الحوار البرلماني مع مجالس الشيوخ بأمريكا اللاتينية الكاريبي والمقام في المملكة المغربية ان دول أمريكا اللاتينية والكاريبي تشبة عالمنا العربي والقارة الأفريقية وتواجههم تحديات وهموم كثيرة تعوق قطار التنمية لذا علينا جميعا أن نعزز التعاون والتكامل فيما بيننا لتحقيق التنمية المستدامة موضحا أن الجميع بحاجة للوصول إلى الأهداف الطموحة من الإبداع والمعرفة والتكنولوجيا وان التنمية يجب أن توازن بين الاستدامة الاجتماعية والاقتصاديةوالبيئية

اللواء طارق نصير يوجه الشكر للمملكة المغربية على تنظيمها المتميز للمؤتمر الحادي عشر لمجالس الشيوخ والشوري

وتابع:” ولا يمكننا القيام بة لوحدنا بل يتطلب شراكة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين على حد سواء من أجل غدا مشرق للأجيال القادمة”.

واشاد اللواء طارق نصير بمبادرة البرلمان العربي برئاسة النائب عادل العسومي رئيس البرلمان والتي قدمها إلى الاتحاد البرلماني الدولي بشأن إنشاء آلية تنسيق دائمة بين رؤساء البرلمانات الإقليمية من خلال منتدى تحت عنوان "المنتدى الدولي للبرلمانات الإقليمية" على أن يتم من خلاله عقد اجتماع سنوي لرؤساء البرلمانات الإقليمية وذلك لتنسيق المواقف والتوصل إلى تفاهمات مشتركة تجاه القضايا التي تحتاج إلى حوار مستمر.

ووجه اللواء طارق نصير امين عام حزب حماه الوطن ووكيل اول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ الشكر لجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية والسيد النعم ميارةرئيس مجلس المستشارين على حفاوة الاستقبال والجهد المتميز على تنظيم هذا المنتدى بشكل يليق باسم ومكانة المملكة المغربية