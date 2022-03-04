بإطلالة كلاسيكية رقيقة.. الفنانة ناهد السباعي تبهر الحاضرين في مهرجان الأقصر للسينما

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بدأ افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية منذ قليل، الذي يترأسه الفنان محمود حميدة، وجاء بحضور عدد من نجوم الفن بإطلالاتهم المتنوعة، وكانت أولهم إطلالة الفنانة ناهد السباعي.

تحيا مصر يرصد لكم إطلالة الفنانة ناهد السباعي من حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية وذلك خلال السطور القادمة.

إطلالة ناهد السباعي في مهرجان الأقصر

تتميز دئمًا الفنانة ناهد السباعي بالإطلالات الجريئة، والفريدة من نوعها، حيث ظهرت اليوم في إطلالة كلاسيكية رقيقة وأردت جامسبوت باللون الأبيض والأسود وبتسريحة شعر ناعمة، كما كان المكياب على قدر عالي من الرقة، والإكسسوارات كانت باللون الفضي وأضافت شكل مميز لإطلالتها.

مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

هو مهرجان سينمائي عالمي يقام في مدينة الأقصر بجمهورية مصر وقد تم تأسيسة سنة 2012، ويتم المهرجان برعاية وزارة الثقافة.

يهدف مهرجان الأقصر للأفلام الإفريقية إلى دعم وتشجيع الإنتاج السينمائي الإفريقي والشراكة بين دول القارة من خلال توطيد الروابط الإنسانية والسياسية بين شعوب أفريقيا وخلق شبكة من التواصل المستمر بين صناع السينما الأفريقية في جميع أنواع الأفلام، ومساعدة الفيلم الأفريقي للنفاذ عالميًا.

ناهد السباعي تحيي ذكرى شقيقها

وعلى صعيد آخر، قد نشرت الفنانة ناهد السباعي خلال الأيام القليلة الماضية عدة صور تجمعها بشقيقها الراحل، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، وعلقت ناهد عليهم بكلمات تقشعر لها الأبدان، قائلة: وحشتني قوي قوي قوي، فات ٨ سنين و حقيقي مش مصدقة نفس الوجع نفس و نفس الوحشة.. ربنا يجمعني بيك علي خير يا احلي و اطيب قلب في الدنيا.

وأردفت ناهد السباعي، قائلة: اللهم ارحمه برحمتك الواسعة.. يا الله اشتقت لأخي الميت يا رَبّي اللهم من كان طيباً هيناً ليناً فطيب ثراه وارزقه الراحة في مرقده، وكن رحيماً به يا أرحم الراحمين.

ناهد السباعي وإصابتها بكورونا

ومن الجدير بالذكر، أن كشفت الفنانة ناهد السباعي لـ"دوت الخليج" عن تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا قائلة: الحمد لله اشعر بتحسن الان.

وأضافت ناهد السباعي: انا بقيت كويسة حاليًا والان اشعر بتحسن كبير، منذ إصابتى بفيروس كوفيد-19.