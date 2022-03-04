تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. إقلاع طائرتين لبولندا لإعادة طلاب مصريين

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بإجلاء الطلبة المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة. صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم مساء اليوم إقلاع طائرتين تابعتين لشركة إير كايرو، متوجهتين إلى بولندا، ليعود على متنهما إلى أرض الوطن الطلبة المصريون الذين عبروا الحدود الأوكرانية البولندية.

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