محافظ مطروح يجرى جولة ميدانية بمنطقة الشيخ عطيوة لبحث احتياجات الأهالى

جدة - نرمين السيد - وأكد المحافظ - خلال جولته اليوم الجمعة - تلبية كافة مطالبهم، وخاصة سرعة أعمال صيانة أعمدة وكابلات الكهرباء مع خطة تحويلها إلى شبكة أرضية؛ وفقا للمخطط الزمنى لعدد من المناطق بمدينة مرسى مطروح، وكذلك وجه لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بزيادة ضخ مياه الشرب لأهالى المنطقة، ومتابعة شكاوى المواطنين وتوصيل المياه إليهم، كذلك جار إعادة الشيء لأصله، وخاصة مدخل المنطقة من شارع المدرسة الثانوية الصناعية بعد انتهاء أعمال مد كابلات الكهرباء ورصف الشوارع تيسيرا لحركة المواطنين والمواصلات.

يأتى ذلك بمرافقة أشرف إبراهيم السكرتير العام، وحسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، ورضا جاب الله رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، ومديرى المديريات والإدارات التنفيذية بالمحافظة.