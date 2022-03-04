جولة ميدانية لمحافظ جنوب سيناء بطابا استعداد للعيد القومى للمحافظة

جدة - نرمين السيد - أجرى خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم الجمعة، جولة تفقدية بمدينة طابا فى إطار الاستعداد للاحتفال بالعيد القومى للمحافظة فى الذكرى الـ33 لاسترداد طابا استهلها المحافظ بعقد لقاء تنسيقى مع القيادات التنفيذية والامنية بتحدى النادى الكبرى بالمدينة، هنأهم فيه بالذكريات ال33 لاسترداد طابا.





وأكد على ضرورة الظهور بالمظهر اللائق المشرف أمام ضيوف المحافظة ككل عام وتم وقف الإجازات بمدينة طابا ابتداء من يوم 10 مارس حتى نهاية الاحتفال ورفع درجات الاستعداد بالمحافظة لاستضافة الضيوف والتجهيز لمراسم رفع العلم يوم 18 مارس.

تفقد المحافظ ساحة العلم وبعض أعمال حماية المدينة من أخطار السيول وادى المحافظ ومرافقيه صلاة الجمعة بمسجد السلام بطابا الذى سيتم منه نقل صلاة الجمعة على الهواء مباشرة يوم الجمعة 18 مارس بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ويلقى الخطبة الجمعة، كما تفقد ايضا موقع إنشاء عدد 172 منزلا بدويا، وموقع إنشاء محطة تحلية مياه البحر، وتفقد مقر الاحتفال الليلى أمام قرية صلاح الدين.

قام المحافظ فى نهاية الجولة بزيارة لقرية رأس النقب التابعة لمدينة طابا، وعقد لقاء مع الأهالى بها وقدم هدية عبارة عن كميات من المواد 2 طن مواد غذائية 500 بطانية و500 كجم لحوم، كما قام بتوزيع ملابس وأدوات رياضية.

وخلال لقائه بأهالى القرية، وافق المحافظ على عدة مطالب منها تكافل وكرامة بعد تغيير محل الإقامة وحفر بئر مياه وإنشاء مكتب بريد، وشبكة الكهرباء، وتشغيل الوحدة الصحية، ودراسة إنشاء 100 منزل بدوى وسيارة إسعاف بالقرية.