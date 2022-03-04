/683145/طاقة-البرلمان مصر-شهدت-تحولا-جذريا-في-الطاقة-ومشروعات-الربط-الكهربائي-مع-أوروبا

قال النائب حسام صالح عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن السنوات الماضية شهدت تحولا جذريا في مجال الغاز والطاقة بالنسبة لمصر، فقد تجاوزت مشاكلها مع انقطاعات الكهرباء والعجز المزمن، إلى وفرة حقيقية في قطاع الطاقة والانطلاق بمشاريع واعدة للربط الكهربائي مع أوروبا ودول الجوار.

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ونوه صالح في تصريحات له اليوم، بالاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي، مع كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، وغيرهم عبر الفيديو كونفرانس. لبحث مشروعات الربط الكهربائي والغاز.

ولفت رئيس طاقة البرلمان، إلى أن اللقاء بين السيسي ورئيس وزراء اليونان، ساهم في دفع العلاقات الثنائية المصرية اليونانية إلى الأمام من ناحية وتعزيز التعاون المصري اليوناني في مجال الطاقة، خاصة مشروعات الربط الكهربائي، والغاز، والتعاون أيضا في قطاعات تغير المناخ، والتحول الأخضر، والهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، وغيرها من مجالات التعاون.

الحضور المصري في مجال الطاقة

وأردف النائب حسام عوض الله ، أن الحضور المصري في مجال الطاقة خلال السنوات الماضية يحسب لقيادة الرئيس السيسي، باعتبار الطاقة هى جواز المرور للمستقبل وهى أساس التنمية.

وكان قد عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعًا موسعًا عبر الفيديو كونفرانس مع كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والخارجية، والبترول والثروة المعدنية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، فضلاً عن نظرائهم من الجانب اليوناني، إلى جانب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى.

طاقة البرلمان: مصر شهدت تحولا جذريًا في الطاقة ومشروعات الربط الكهربائي مع أوروبا

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن المباحثات تطرقت إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خاصةً في مجال التعاون في قطاع الطاقة، خاصة مشروعات الربط الكهربائي، والغاز، وكذا التعاون في قطاعات تغير المناخ، والتحول الأخضر، والهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، وذلك في ضوء استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ COP27 بشرم الشيخ فى نوفمبر القادم.