/683142/بعد-محاولتها-مساعدته-رانيا-شاهين-تتهم-هشام-المليجي-بالتشهير-بها-تفاصيل

فتحت الفنانة رانيا شاهين، النار على الفنان هشام المليجي بعد أن شهدت الأيام الماضية نشوب أزمة قوية بينهم، بسبب منشور شاركته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تكشف من خلاله معاناة هشام المليجي من اكتئاب بسبب نسيانه فنيًا.

دوت الخليج يرصد رسالة رانيا شاهين للفنان هشام المليجي واتهامات بمحاولاته التشهير بها

وكتبت رانيا شاهين عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، منشور تتهم به هشام المليجي بمحاوالته التشهير بها، بعد أن صرحت في يوم أمس الخميس خلال برنامج «كلام الناس»، أنها يجمعها علاقة صداقة قوية بالفنان هشام المليجي، فكتبت:

«حياة ايه ياهشام الي انا داخلة فيها…بلاش ازعاج، !هي وصلت للدرجة دي….انت بتشهر بيا حياتك ايه ده …..ده انا تاني مرة اكتب عنك من ٦ سنين وعمري مجبت سيرتك ع الفيس….لو عايز تشتهر ع قفايا …تبقي معرفتنيش كويس…عيب عليك انت راجل كبير في السن وربنا يحفظنا من سوء الكبر…..حسبنا الله ونعمة الوكل».

وتابعت: «الراجل ده ياجماعة عمال يكلم اصحاب ويقول كلام كدب انا مكتبتوش ….اهو ده جاري المحترم».

رانيا شاهين تروي تفاصيل مكالمتها مع هشام المليجي بعد منشورها المثير للجدل

وفي منشور اخر، أوضحت رانيا شاهين تفاصيل مكالمتها مع هشام المليجي، بعد منشررها المثير للجدل، فقالت: «الممثل ده بعد مامسحت البوست بعشر دقايق ….كتب بعدها بساعة انه منزعج مني ومن التليفونات الكتير والناس الي بتطمن عليه …وبعدين راح تاني يوم شكرني علشان كنت السبب ان عرف ان الناس بتحبه».

واضافت رانيا: «وبعدين ٣ يوم كتب ابعدي عن حياتي….وانا صامتة…وع فكرة انا الي كلمته وقلتله انا كتبتلك بوست حلو والناس انجذبت ليه بسرعة وانا ماكنتش متوقع الحقيقة ده….قالي كتبتي ايه قلتله هبعتهولك وات ساب وقالي لا يارانيا امسحية قلت له تمام ومسحته بعد عشر دقايق….من ساعتها مواقع وتصريحات….اني داخلة في حياتك…حسبنا الله ونعمة الوكي».

واختتمت رانيا حديثها: «اناهابقي محترمة لاخر لحظة …..ومش هقول مين الي كان بيكلم مين….ومش هقول انا عملت ايه وفي ناس موجودة وعارفة انا عملت معاك ايه …وكنت سبب في ايه تمام، بس قسماااا بالله اي كلام فيه تشهير بيا او تطاول ….انا هنسي العيش والملح وانا جزمة اني حاولت اساعدك، حسبنا الله ونعمة الوكيل ربنا يوريني عجايب قدرته فيك….الحمد لله انك اتكشفت ليا».

أزمة رانيا شاهين وهشام المليجي

الجدير بالذكر أنه بدأت أزمة الثنائي بعدما كتبت الفنانة رانيا شاهين عبر حسابها على "فيسبوك": "الراجل ده جاري في العمارة الي جنبي ومتربيين مع بعض، مش بيشتغل وهو ممثل ممتاز، ومكافح، وعنده اكتئاب وبيرفض انه يكلم حد ع شغل علشان هو حساس، تحية ليك ياجاري العزيز الصابر الصامت صاحب عزه النفس".

وأضافت: "أنا عارفة إنه هيزعل مني لما يعرف إني كتبت الكلام ده، بس كل ما ازوره حقيقي بيصعب عليا، مع إنه مش بيشتكي بس باين عليه، الموهوبين في الظل".

لتبدأ المناوشات بينها وبين الفنان هشام المليجي عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتبداول أنباء خلافهم خلال المواقع الإخبارية.