/683140/بالفيديو-حسين-فهمي-يتفاعل-مع-فرقة-الفنون-الشعبية-بافتتاح-مهرجان-الأقصر-للسينما-الأفريقية

أثار الفنان حسين فهمي ضجة وجدلًا كبيرًا خلال الساعات القليلة الماضية بسبب حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

تحيا مصر يرصد مشهد رقص حسين فهمي بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

رقص حسين فهمي بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

تفاعل الفنان حسين فهمي برفقة فرقة الفنون الشعبية المتواجدة على المركب وذلك عن طريق رقصه على أنغام الموسيقى الخاصة بهم وذلكتزامنًا مع افتتاح مهرجان "الأقصر للسينما الإفريقية" بدورته الـ 11 عن طريق نقل الضيوف عبر الذهبيات النيلية.

وكانت قد بدأت مراسم فعاليات في انطلاق حفل افتتاح مهرجان "الأقصر للسينما الإفريقية" في دورته الحادية عشرة بأجواء نيلية نهاريةمن خلال 3 ذهبيات، تجمع كل الوفود والفرق وضيوف المهرجان من حوالي 35 دولة إفريقية.

لقطات من افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

وتم نقل النجوم وضيوف المهرجان بنزهة نيلية عبر ثلاث ذهبيات، إلى مقر حفل الافتتاح الرسمي بقاعة المؤتمرات، حيث استقبلت السجادةالحمراء للحفل صناع ونجوم السينما الإفريقية بعد الانتهاء من الجولة النيلية.

يذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يرأسه النجم الكبير محمود حميدة ومن دعم وزارة الثقافة والسياحة والآثار، والخارجية،ومحافظة الأقصر و وتقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بالتعاون مع نقابة السينمائيين وبرعاية البنك الأهلي المصري، و" تنشيط السياحة".

اقرأ أيضًا

“نقل بالذهبيات النيلية".. بدء انطلاق فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية (صور)

ومن النجوم الذين تواجدوا على الريد كاربت في افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بدورته الـ 11، حسين فهمي ومحي اسماعيل وبسمة وسهر الصايغ وزينة وعبير صبري وسلوي خطاب وأبولين تراوري والتونسية غالية بن علي والنجمة الجزائرية بيونة.

ويشهد المهرجان تكريم حسين فهمي بجائزة إنجاز العمر والفنان عمرو سعد ويتسلم الجائزة نجله بسبب انشغاله بتصوير أحدث أعماله المقرر أن ينافس به ضمن الموسم الرمضاني لعام 2022، بجانب تكريم اسم الفنانة هدى سلطان.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان حسين فهمي مشاركته في بطولة فيلم الكاهن الذي شارك في بطولته كلا من إياد نصار ودرة وجمال سليمان وعدد كبير من النجوم وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وحصد ملايين الإيرادات بشباك التذاكر.