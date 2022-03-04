بـ 4 تراكات جديدة على يوتيوب.. هل يُصبح مروان موسى التريند القادم؟

/683138/بـ-4-تراكات-جديدة-على-يوتيوب-هل-يصبح-مروان-موسى-التريند-القادم

أصدر مغني الراب مروان موسى 4 تراكات منذ قليل واحدة تلو الأخرى عبر قناتة الرسمية بموقع الفيديوهات «يوتيوب» ومن المتوقع أن تحظى جميع التراكات بإعجاب الجمهور، نظرًا لذوق مارو المختلف وتميزه وسط الراب سين.

دوت الخليج يرصد لكم طرح مروان موسى لـ 4 تراكات منذ قليل على يوتيوب وذلك خلال السطور القادمة.

تراكات مروان موسى على يوتيوب

وجاءت تراكات مغني الراب الشهير مروان موسى الواحدة تلو الأخرى، بالترتيب الآتي: قدوة فريستايل، كتير، باكو مجنح، مليان.

وحقق كلًا منهم حتى الآن حوالي 17 ألف مشاهدة، ماعدا تراك «قدوة فريستايل» الذي حقق 11 ألف مشاهدة، وتفوق عليهم تراك «باكو مجنح» الذي حقق حوالي 22 ألف مشاهدة بعد 20 دقيقة من وجودهم عى قناتة الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.

معلومات عن مروان موسى

يعد مروان موسى أحد أشهر مغني الراب في مصر خلال الفترة الحالية، وقد بدأ مروان موسى مشواره الفني قبل حوالي 4 سنوات تقريبًا بطرحه لعدد من التراكات «السينجل»، ومنها: اللي نسيته، زازو، سينمائي وغيرها من العديد من التراكات الآخرى، ومن الجدير بالذكر أن حقق مروان موسى الشهير بـ إم إم أو مارو شهرة واسعة خلال العام الماضي بعد طرحه لتراك «نهاية العالم»، ومن بعدها «البوصلة ضاعت»، ثم «شيراتون».

كما يعد مارو أول «رابر» مصري يطلق ألبوم غنائي، وذلك بعدما طرح ألبوم «فلوريدا» الذي يضم حوالي 12 أغنية، على كافة حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتتولى شركة «ذا بيسمنت ريكوردز»، مهمة توزيع أغاني «مروان» رقميًا.

ويحظى إم إم بدعم كبير من عدد من الفنانين المصريين الذين يدعموه على تقديم هذا اللون الغنائي «الراب»، والذي كان من أبرزهما الفنان أشرف عبدالباقي، الذي حرص على الظهور برفقته في فيديو كليب «فلوريدا»، وتتمتع الأغاني التي يقدمها مروان موسى بمتابعة عدد كبير من الجمهور في مصر والوطن العربي وخصوصًا من فئة الشباب، إذ يمتلك مروان موسى حوالي 755 ألف متابع على «يوتيوب»، وبالنسبة لعدد متابعيه على «إنستجرام» أصبحوا حوالي 764 متابع.

وقد ترك إم إم في بصمة بارزة في مونديال اليد لعام 2021، حيث أن الأغنية الرسمية لمونديال اليد 2021 «ارفع ايدك» كانت بالتعاون بينه وبين الفنان تامر حسني، والمطربة هدى الشربيني.