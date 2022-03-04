/683141/استاذ-مناعة-انحسار-حدة-الموجة-الخامسة-من-كوروناوالمواطن-أخذ-الأمور-ببساطة

تحدث الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، عن انتشار الموجه الخامسة من كورونا منوها أننا بدانا في النزول لمعدل الإصابة بكورونا في الموجة الخامسة.

دوت الخليج

ونوه عقبة خلال مداخلة هاتفيية عبر القناة الاولى موضحا أن وزارة الصحة والسكان تعلن أعداد إصابات أقل وبخاصة في الأسبوع الماضي الامر الذي يشير ىالى قلة اعداد الاصابات وانحسار الموجة.

وأـكد على تراجع معدلات الاشتباه في الاصابات بكرونا منوها وجود عواكل كثيرة كان لها صلة بشأن الفزع التي كانت موجودة لدى المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا قلت إلى حد كبير وبخاصة مع استخدام اللقاحات، لأن الكثير بدأ يشعر بالأمان.

استاذ مناعة: انحسار حدة الموجة الخامسة من كورونا..والمواطن أخذ الأمور ببساطة

وأكد على أن ضعف حدة الإصابة بمتحور أوميكرون جعل المواطن يشعر أن كورونا مرض بسيط ولا مضاعفات خطيرة فيه، لافتًا إلى أن الإصابات التنفسية مثل البرد والإنفلونزا قلت مع الظروف الحالية في ظل تحسن الحالة الجوية.