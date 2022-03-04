محمد سعفان: إجراء الانتخابات النقابية العمالية بعد عيد الفطر

جدة - نرمين السيد - وأشار سعفان، خلال أول مؤتمر صحفى يعقده، من مقر الوزارة بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى أنه يجرى حاليا التنسيق مع مديرى المديريات لوضع الرؤى اللازمة والخطط التى تناسب كل محافظة لتنظيم عملية الانتخابات، مؤكدا أنه تم الانتهاء من تسجيل 99% من المنظمات النقابية المشاركة الانتخابات.

وأكد الوزير، أن الوزارة لا تتدخل فى العمل النقابى، بل يقتصر دورها على التنظيم فقط، حيث إن ترك التنظيم الإدارى دون تنظيم أو تحديث يُعد عيبا فى الجهة الإدارية المشرفة عليه.

وأوضح وزير القوى العاملة، أن الوزارة حدثت بيانات المنظمات النقابية إلكترونيا، فضلا عن اتخاذ إجراءات التصعيد باللجان النقابية لـ23 منظمة نقابية، وذلك من خلال إنشاء أول موقع إلكترونى للمنظمات النقابية لتسجيل بيانات أعضاء اللجان النقابية والفروع الخاصة بها وإنشاء اسم مستخدم وكلمة سر لكل لجنة نقابية من خلال الموقع الإلكترونى المعد للانتخابات العمالية أون لاين أو من خلال مديريات القوى العاملة.

وأكد سعفان، حرص الوزارة على الميكنة الكاملة والاستفادة من التحول الرقمى فى الانتخابات العمالية القادمة، قائلا: "الانتخابات السابقة كانت فى 2018 بعد إقرار القانون، ويوجد إصرار على وجود قاعدة بيانات تكون أساس الانتخابات العمالية المقبلة، وقاعدة البيانات ملك للتنظيم النقابى العمالي، حيث أن ذلك يحقق نوع من الأمان الكامل ولا يسمح بالتلاعب فى أى بيانات، وستكون البيانات سليمة، وضمان الشفافية الكاملة".

وحول الحد الأدنى للأجور الذى يتم تنفيذه من أول يناير 2022 على العاملين بالقطاع الخاص وفقا لقرار المجلس القومى للأجور، وقال الوزير: "الوزارة استقبلت بعد صدور قرار المجلس القومى للأجور ما يقرب من 6000 طلب استثناء من هذا الحد، ولكن حتى لم يتم دراسة هذه الطلبات لأنه لا بد أن ترسل الشركات القوائم المالية ليكون هناك دراسة فعلية حول مدى قدرة الشركة لتطبيق الحد الأدنى للأجور دون احداث ضرر مالى لها"، موضحا أنه فى حالة ثبوت هذا الضرر يتم استثناء هذه الشركة لفترة محددة حتى تستطيع توفير الموارد اللازمة لتطبيقه، مؤكدا أن الوزارة لم تتلقى من الشركات القوائم المالية حتى الآن.

وحول المستهدف الوصول إليه لوثائق التأمين التكافلى للعمالة غير المنتظمة من قبل الوزارة أشار الوزير إلى أن الوزارة تستهدف الوصول إلى التأمين على 500 ألف عامل غير منتظم من خلال وثائق التأمين التكافلى التى تغطى حالات العجز الكلى أو الجزئى أو حالات الوفاة ، كاشفا عن أنه تم إصدار 250 ألف وثيقة حتى الآن وجارى تسليمهم، منوها بأن قيمة الوثيقة تم رفعها من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، لتحقيق أعلى استفادة للعمالة غير المنتظمة ، حيث أن هذه الفئة تتعرض لمخاطر جمة أثناء العمل مما يتسبب فى إصابتهم أو حدوث وفيات فى بعض الأحيان، مما تتطلب حمايتهم من خلال هذه الوثائق، فضلا عن دور الوزارة فى تقديم التوعية اللازمة لاتباع ثقافة السلامة والصحة المهنية لتجنب حدوث الإصابات والحوادث.

وحول سؤال عن وظائف المستقبل، وكيف تستعد الوزارة لتأهيل الشباب لها؟ قال الوزير: إن الوزارة عقدت العديد من بروتوكولات التعاون مع شركات متخصصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات لتأهيل الشباب لوظائف المستقبل وتم عقد العديد من الدورات التدريبية مجانا، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف تدريب 100 ألف متدرب على هذه الوظائف.

وحول ملف التدريب المهنى أشار الوزير، إلى أنه عندما تم تكليفه بالوزارة فى 2016 كان أولى اهتماماته التدريب والتشغيل، وكان الهدف الرئيسى هو تحقيق عنصر الاستدامة، وقدم الوزير شرحا لنموذج متميز من الدورات التدريبية التى تقدمها الوزارة، وهو التدريب على مجال السياحة والفندقة فى محافظة سوهاج، والتى جارى تم تنفيذ الدورة الرابعة منها، وبالفعل هناك نسبة من المتدربين تم تعيينهم فى الفنادق التى يتم فيها التدريب، فضلا عن نجاح فتاتين من خريجات الفندقة الشاملة بمركز التدريب المهنى بالكوثر بسوهاج، تم تعيينهم فى منتجع وفندق هيلتون الأقصر فور تخرجهم فى المشروع القومى للنهوض بمهارات الشباب فى إطار المبادرة الرئاسية الواعدة "حياة كريمة"، وتنفذ المشروع وزارة القوى العاملة ضمن مبادرة "مهارتك أساس مهنتك" بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، وهيلتون الأقصر، فضلا عن قيامهم بتوفير فرص عمل للشباب خريجى الدورة الأولى من أبناء المحافظة.

كما أن هناك قصة نجاح لـ 3 شباب من خريجى الفندقة الشاملة، قاموا فور تخرجهم بعمل مشروع يتمثل فى "مطعم تيك أواى وديليفرى" باسم "طاجن حواوشى"، وبذلك أصبحوا أصحاب أعمال، فضلا عن توفيرهم 9 فرص عمل للشباب للعمل معهم من أبناء المحافظة.

وقال وزير القوى العاملة، إن ذلك يأتى فى ظل توجه الدولة المصرية لريادة الأعمال والتى تعد جزءا من جميع التدريبات المهنية التى تنفذها الوزارة فى كل الدورات التدريبية داخل مراكز التدريب المهنى الثابتة والمتنقلة التابعة لها بالمحافظات.

وأضاف أن الوزارة تقدم الرعاية للعمال سواء أثناء تواجدهم فى العمل أو حال اختيارهم الخروج للمعاش المبكر من خلال تقديم المقترحات التى تساعدهم فى إقامة مشروعات صغيرة.