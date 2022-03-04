الأزهر يدين تفجير مسجد بباكستان: إفساد فى الأرض ومحاربة لله ورسوله

جدة - نرمين السيد - أعرب الأزهر الشريف، عن إدانته الشديدة للهجوم الإرهابى البغيض على بيت من بيوت الله فى مدينة بيشاور الباكستانية، وتفجيره خلال تجمع المصلين لأداء صلاة الجمعة، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المصلين.





وأكد الأزهر - فى بيان اليوم الجمعة - أن تفجير المساجد إفساد فى الأرض ومحاربة لله ورسوله، وهى جرائم وحشية وتجرؤٌ على حرمات الله وبيت من بيوته، تدل على تجرد مرتكبيها من أدنى معانى التدين والرحمة والإنسانية. وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء إلى جمهورية باكستان قيادة وحكومة وشعبًا وإلى أسر ضحايا هذا التفجير الإرهابى، سائلًا المولى عز وجل أن يسكن ضحايا الحادث الأليم فسيح جناته، وأن يرزق أهليهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

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