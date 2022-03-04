/683137/بيراميدز-يقسو-على-المقاولون-العرب-بثنائية-نظيفة-بالدوري

انتهت أحداث مباراة المقاولون العرب وبيراميدز، بنتيجة هدفين دون رد للأخير في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

اهدر وليد الكارتي أول اهداف المباراة في الدقيقة الثانية عشر من عمر اللقاء، من خلال ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة للفريق السماوي، بعد العودة لتقنية الفار، ليتصدى لها أحمد العربي.

افتتح وليد الكارتي سجل التهديف في المباراة لصالصح بيراميدز في الدقيقة السادسة والعشرين من عمر المباراة، من خلال إسلام عيسى سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار وحولها وليد الكرتي برأسيه من داخلم نطقة الجزاء لتمر داخل الشباك.

اختتم إبراهيم عادل سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الخامسة والثمانون من عمر اللقاء، من خلال عبد الله السعيد استغل تكاسل مدافعي المقاولون في تشتيت الكرة ومررها لإبراهيم عادل داخل منطقة الجزاء الذي سددها بقوة على يسار الحارس أحمد العربي داخل الشباك.

تشكيل بيراميدز أمام المقاولون العرب:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - علي جبر - عمر جابر

وسط الملعب: إسلام عيسى - وليد الكرتي - اريك تراوري - نبيل عماد - محمد صادق

الهجوم: محمود وادي

البدلاء: المهدي سليمان - أسامة جلال - حسين السيد - أحمد توفيق - أحمد فتحي - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - فاجري لاكاي

موقف الفريقين في الدوري

يحتل بيراميدز المركز الأول في صدارة ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة، من أصل 10 مباريات، سجل من خلالها 20 هدف، في حين تلقت شباكة 5 أهداف.

بهذه الخسارة يتجمد رصيد المقاولون العرب في المركز السادس عشر برصيد 8 نقطة، من أصل 12 مباريات، سجل من خلالها 10 هدف، في حين تلقت شباكة 16 هدف.

تشكيل المقاولون العرب أمام بيراميدز:

في حراسة المرمى: أحمد العربي.

في الدفاع: أمير عابد، محمد سمير، فاروقا، أحمد عبد العزيز.

في الوسط: محمد مجلي، أحمد عفيفي، كريم مصطفى، عبد الرحمن جبنة.

في الهجوم: أمادو أنياص، عمر بسام.