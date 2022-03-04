/683131/بحضور-6-وزراء-الأورمان-تطلق-مؤتمر-التنمية-المستدامة-بالأقصر

صرح محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان، إن عملية إعمار المنازل المتهالكة بقرية الحميدات شرق تضمنت عمل المحارات والدهانات وتركيب النجارة، وتعريش المنزل، كما يتم تركيب السيراميك والارضيات لكل منزل وأعمال السباكة وعمل وصلات الكهرباء وتوصيل مياه الشرب النقية، مؤكدًا أن الأسر المستفيدة جميعها تقع في دائرة العوز والاحتياج.

واشار فؤاد الى ان احتفالية افتتاح القرية التى تم تنفيذها بحضور المشاركين فى مؤتمر الاورمان واتحاد الصناعات المصرية للتنمية المستدامة فى دورته الثانية تم خلالها تسليم المنازل للاهالى بعد ان تم اعادة اعمارها بشكل كامل بالفرش كذلك تم داخل القرية توزيع أجهزة تعويضية وأطراف صناعية على الاهالى من ذوى الهمم، وتوزيع رؤوس مواشي ومشاريع تنموية، وإقامة قافلة طبية متخصصة في أمراض العيون ، وكذلك امراض القلب وتمويل مشاريع ، فضلا عن توزيع مساعدات عينية عبارة ألحفة وكراتين مواد غذائية ولحوم.

مؤتمر التنمية المستدامة بالأقصر

وأشار "فؤاد" إلى أن انطلاق مؤتمر اتحاد الصناعات المصرية والأورمان للتنمية المستدامة يأتى فى عامه الثانى وفى دورته الثانية مع نهاية الشهر الثاني من العام الذى خصصه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى للمجتمع المدنى عام 2022 عام المجتمع المدنى لينقاش قضايا الاستدامة ودور الشراكات بين المؤسسات الاقتصادية والمجتمع المدنى فى دعم جهود التنمية على الارض والعمل على خلق مناخ اجتماعى ثقافى عام يعى اهمية هذه الشراكات ويسعى لتوظفيها فى الشكل الامثل . من جانبهم عبر المشاركون في المؤتمر عن اعجابهم الشديد بما انجزته الاورمان في تطوير واعادة اعمار قرية القرية داعيين لان تصبح القرى التى تقوم الاورمان باعادة اعمارها نماذج مكتملة للعمل الاهلى المصرى يسعى ان ينفذها في كل القرى المصرية الاكثر احتياجا.

الغاء رحلات البالون الطائر بسبب حالة الجو

أعلنت سلطات الطيران المدني بمطار الأقصر الدولى، اليوم الخميس، إلغاء رحلات البالون الطائر التي كان مقررا انطلاقها من أرض البالون بغرب المدينة، وذلك نتيجة سرعة الرياح وانعدام الرؤية الأفقية في السماء المقررة للبالون، تجنبا لأي أضرار جراء الرؤية المنعدمة في السماء.

ومن المعروف ان سرعة الرياح يجب ألا تتخطى 8 عقدات في الدقيقة، وأدى نشاط الرياح وسرعتها التي تخطت الحد المسموح له بالطيران إلى إلغاء الرحلات.