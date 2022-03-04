الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين يعلن أرقام تلقى الشكاوى عبر تطبيق واتس آب

جدة - نرمين السيد - أعلن المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين برئاسة عبدالرؤوف علام، أرقام تلقى الشكاوى لأولياء الأمور والطلاب والمعلمين، وهى الخدمة التى أطلقها المجلس للتواصل والتفاعل مع أولياء الأمور والطلاب والمعلمين تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، والتعليم الفنى.





وأوضح عبدالرؤوف علام، فى تصريح له اليوم، أن المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين خصص الأرقام التالية: الرقم الأول 01065125739 والرقم الثانى 01065125916 لتلقى الشكاوى عبر تطبيق واتس آب، بالاضافة إلى تدشين صفحة رسمية للمجلس عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، باسم المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، ويتم تلقى الشكاوى عن طريق الصفحة الرسمية بجانب أرقام الشكاوى عبر تطبيق واتس آب.

ومن جهتها، قالت الدكتورة إيمان حسن المدير التنفيذى للمجلس إن المجلس يتفاعل مع شكاوى أولياء الأمور والطلاب والمعلمين على مدار الساعة، وسيتم التواصل مع الجهات المعنية بوزارة التربية والتعليم والمديريات والإدارات التعليمية لتلقى الردود عن تلك الشكاوى بعد فحصها من المختصين.