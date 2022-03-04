التضامن: 4 ملايين أسرة تستفيد من برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة»

جدة - نرمين السيد - أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن علاقة التنمية المستدامة بوزارة التضامن مركبة وتمس أكثر من قطاع فى قطاعات الوزارة المختلفة، ففى مجال القضاء على الفقر تنفذ الوزارة عددًا من البرامج للحماية الاجتماعية فهناك 4 ملايين أسرة تستفيد من برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة"، بالإضافة إلى 10٫5 مليون مستفيد من المعاشات.





جاء ذلك خلال مشاركتها فى فعاليات مؤتمر التنمية المستدامة فى مدينة الأقصر فى دورته الثانية الذى يقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، وينظمه اتحاد الصناعات المصرية وجمعية الأورمان، وبحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والتعاون الدولى، والتجارة والصناعة، والشباب والرياضة.

وأشارت إلى أن تدخلات المجتمع المدنى فى القضاء على الفقر كبيرة جدا وتخطت 5 مليارات جنيه أثناء جائحة كورونا، موجهة الشكر والتقدير للقيادة السياسية لثقتها الكبيرة فى المجتمع المدنى وتثمينها وتقديرها لجهوده، وتخصيصها العام الحالى 2022 عاما للمجتمع المدنى، حيث تعمل وزارة التضامن على تعظيم الشراكة مع الجمعيات الأهلية فى جميع المشروعات وتقديم سبل الدعم لمنظمات المجتمع المدنى بشكل عام، وعلى رصد وإبراز جهودهم المبذولة حتى يتم تقدير الخدمات المقدمة فى مقابل الفجوات القائمة فى المجالات المختلفة.

وأوضحت وزيرة التضامن، أنه فى إطار هدف التنمية المستدامة للقضاء على الجوع تنفذ الوزارة برنامج الألف يوم الأولى فى حياة الطفل لدعم الأمهات أثناء فترة الحمل بصرف تعويضات للسيدات العاملات فى القطاع الخاص أثناء فترة الوضع، كما تم إدراك جميع المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية فى منظومة دعم التموين.

وأضافت: "كما يتقاطع هدف الوزارة مع الهدف الثالث والرابع الخاص بالصحة والتعليم وبصفة خاصة للفئات الأولى بالرعاية، فيتم دعم حوالى 5 ملايين طالب مدرسى وإعفاؤهم من التعليم، وتقوم الوزارة بتنفيذ برنامج قومى لتنمية الطفولة المبكرة وزيادة عدد الحضانات على مستوى الجمهورية".

وتابعت: "تقوم الجمعيات الأهلية بتقديم 30٪؜ من الخدمات الصحية خصوصًا فى المجتمعات القاعدية.. وتراعى الوزارة المساواة بين الجنسين فتولى المرأة أولوية فى برامجها الاجتماعية والاقتصادية، كما أن لديها العديد من البرامج لحماية المرأة من العنف".

وأشارت القباج، إلى تقاطع عمل الوزارة أيضا مع هدفى العمل اللائق والإنتاج والاستهلاك ويقدم بنك ناصر الاجتماعى خدماته المصرفية والاستثمارية للطبقات المتوسطة والدنيا، بالإضافة إلى 14 ألف أسرة منتجة تضم حوالى 600 ألف سيدة، بالإضافة إلى مراكز التكوين المهنى للتدريب الحرفي، وكذلك ننفذ برامج تمكين اقتصادى لتنمية المرأة الريفية.

واستطردت الوزيرة: "وفيما يتعلق باهداف المياه النظيفة وتنمية المجتمعات المستدامة، فتنفذ الوزارة برنامج سكن كريم بالشراكة والتنسيق مع الجمعيات الأهلية فتتوسع فى تنفيذ وصلات المياه وإعادة إعمار المنازل، كما تقوم الوزارة تنفيّذا لتوجيهات القيادة السياسية لحماية ودعم سكان مشروعات الإسكان البديل للمناطق العشوائية الخطرة غير الآمنة بتأثيث الوحدات السكنية فى مشروعات إسكان أهالى المناطق غير الآمنة، كما تعمل الوزارة على برامج الوعى بهدف تغيير السلوكيات المجتمعية السلبية.

وقالت: "أما الهدف السادس عشر الخاص بالسلام والعدل فتقوم الوزارة بتنفيذ جهود الإغاثة والسلام وجمع الروابط وتأمين فاقدى الرعاية وذلك من خلال الهلال الأحمر المصرى ومراكز الإغاثة والتنسيق مع المؤسسات الدينية".