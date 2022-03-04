/683126/أول-رد-من-سامي-مغاوري-بعد-ساعات-من-خروجه-من-غرفة-العمليات

تحيا مصر تكشف أول تعليق لـ سامي مغاوري

تعليق الفنان سامي مغاوري

جاء أول رد من الفنان سامي مغاوري حول أزمته الصحية الأخيرة وكتب في منشور له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك”، وتفاعل معه جمهوره متابعينه يهنئونه على الشفاء.

وكتب الفنان سامي مغاوري عبر صفحته قائلًا:"الحمدلله بفضل الله ودعائكم أنا بقيت بخير والعملية تمت بنعمة من ربنا أشكركم جميعاعلى دعواتكم".

وأضاف: "وكل من اتصل تليفونيا او ارسل رسالة لي او لأبني كريم ليطمئن فيها على صحتي.. وأشكر نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي ومجلس النقابة المحترم وكل الاخوة والاخوات".

ماذا قال سامي مغاوري عن حالته؟

واستكمل تعليقه: "والزملاء من نجوم مصر وفنانيها والاصدقاء والسادة الصحفيين وأخص بالذكر الجمهور الحبيب من كل الوطن العربيالذي غمرني برسائله عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي".

واختتم كلامه: "الشكر موصول للدكتور الانسان تامر سكر الذي اجري العملية.. دعائكم وحبكم جميعا كان اكبر داعم ليا بعد ربنا قبل واثناءوبعد اجراء العملية".

نجل سامي مغاوري

ومن جانبه الفنان الشاب كريم مغاورى نجل الفنان سامي مغاوري كان قد طالب من الجمهور الدعاء لوالده عقب تعرضه لأزمة صحية دخلعلى إثرها غرفة العمليات، وكتب عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": " من فضلكم ادعوا لبابا، هو دلوقتي في العمليات، فضلا وليسأمرا، اللهم أذهب البأس ربّ النّاس، واشفِ وأنت الشّافي، لا شفاء إلّا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً".

وتابع: "أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، ولا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين، آمين. اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وستركالجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصّحة والعافية".

اقرأ أيضًا

تطورات الحالة الصحية للفنان سامي مغاوري وموعد خروجه من المستشفى

يذكر أن آخر أعمال الفنان سامي مغاوري مشاركته ضمن أحداث الجزء الثالث من مسلسل اللعبة الذي يعرض حاليًا عبر منصة شاهد vip الرقمية وينتظر صناع العمل منافسة المسلسل ضمن الموسم الرمضاني لعام 2022 من خلال شاشة قناة mbc مصر الفضائية.