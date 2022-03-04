رسمياً.. فيريرا مديرًا فنياً للزمالك لخلافة كارتيرون

/683125/رسميا-فيريرا-مديرا-فنيا-للزمالك-لخلافة-كارتيرون

أعلن مرتضى منصور عن المدير الفني الجديد لنمادي الزمالك، وهو تعين البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني السابق لنادي سانتوس البرازيلي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء اختيار البرتغالي فيريرا، لتوليه قيادة الجهاز الفني للزمالك، خلفًا للفرنسي باتريس كارتيرون، والتي تمت إقالته في الأسبوع الماضي.

وكشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن المدير الفني الجديد من خلال فيديو نشره على صفحته الشخصية والموقع الرسمي للنادي.

تصريحات مرتضى منصور في الكشف عن المدرب الجديد

وقال مرتضى في الفيديو: "المدير الفني الجديد للفريق هو البرتغالي فيريرا، وأعتقد أنه هناك بعض منكم سبق وعمل معه في النادي".

وأضاف: "سيكون فيريرا هنا "الزمالك" في أقرب وقت، ومعه ثلاثة مساعدين كالعادة يأتي بجهازه الفني".

وواصل: "فيريرا مدرب ناجح ودايماً ناجح وهو أول ما وصل الزمالك في المرة الأولى حقق دوري وكأس في أول سنه".

واختتم: "سكون معه ثلاث مساعدين، مدرب مدير فني ومحلل أداءوزي العادة يعني".

إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون من على رأس الجهاز الفني.

أعلن مرتضى منصور في وقت سابق عن إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون من إدارة نادي الزمالك، بعد خسارة أبناء مية عقبة في المباراة الأخيرة مع الفرنسي أمام الوداد المغربي بثلاثية مقابل هدف بدوري الأبطال.

يوسف أوباما يلتزم بالموعد

توجه يوسف أوباما لاعب خط الوسط بنادي الزمالك، في الوقت المحدد إلى مقر النادي، لعقد جلسه مع مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة مرتضى منصور، لتعديل بنود عقده مع الفريق.

وكشف مصدر من داخل نادي الزمالك، على تواجد يوسف اوباما في القوت الحالي بالنادي، لعقد جلسة مع مجلس الإدارة لتعديل بنود عقده والتي أبرمها مع اللجنة السابقه برئاسة عماد عبد العزيز، والتي تولت مهمة إدارة النادي في نوفمبر 2020.