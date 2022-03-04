/683124/مرتضى-منصور-يكشف-عن-موعد-إعلان-المدير-الفني-الجديد-للزمالك

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن الإعلان عن إسم مدرب الفريق الجديد سيكون بعد نصف ساعة من الأن والتي تنظرها بكل حرقه جماهير القلعة البيضاء بعد إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأوضح مرتضى أنهم اتفقوا مع إسم كبير ويليق بنادي الزمالك وجماهيره، مشيرا إلى أن الإعلان عن إسم المدرب بعد قليل.

وأشار إلى أنه اجتمع مع لاعبي الفريق اليوم للحديث عن المرحلة المقبلة.

تدريبات الزمالك استعداداً لمواجهة الجونة

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا في لقاء فيوتشر الأخير تدريبات استشتفائية في صالة الجيمانزيوم، وذلك خلال مران اليوم الجمعة.

وفضل الجهاز الفني للفريق بقيادة أسامة نبيه المدرب العام، خوض هذه المجموعة لتدريبات تأهيلية وبدنية مع باقي اللاعبين ومن ثم أداء تدريبات في صالة الجيمانزيوم لتجنب تعرضهم للاجهاد.

ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة المقرر لها يوم الإثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون من على رأس الجهاز الفني.

أعلن مرتضى منصور في وقت سابق عن إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون من إدارة نادي الزمالك، بعد خسارة أبناء مية عقبة في المباراة الأخيرة مع الفرنسي أمام الوداد المغربي بثلاثية مقابل هدف بدوري الأبطال.

يوسف أوباما يلتزم بالموعد

توجه يوسف أوباما لاعب خط الوسط بنادي الزمالك، في الوقت المحدد إلى مقر النادي، لعقد جلسه مع مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة مرتضى منصور، لتعديل بنود عقده مع الفريق.

وكشف مصدر من داخل نادي الزمالك، على تواجد يوسف اوباما في القوت الحالي بالنادي، لعقد جلسة مع مجلس الإدارة لتعديل بنود عقده والتي أبرمها مع اللجنة السابقه برئاسة عماد عبد العزيز، والتي تولت مهمة إدارة النادي في نوفمبر 2020.