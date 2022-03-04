/683122/استئناف-انتخابات-نقابة-المهندسين-فى-أسيوط-وسط-حضور-متوسط

استأنفت اللجنة المشرفة على إنتخابات نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط برئاسة المهندس عبد العاطى فتح الله عليوة العمل باللجان الإنتخابية السبع لإستقبال أعضاء الجمعية العمومية لجولة الإعادة على مقعد النقيب الفرعى بأسيوط واختيار نقيب مهندسى مصر والأعضاء المكملين على مستوى الجمهورية وذلك بعد استراحة القضاه.

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وكانت اللجنة القضائية المشرفة على الإنتخابات برئاسة المستشار باسم زخارى عبد المسيح نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية والمستشار جعفر عبد الرحمن إبراهيم، والمستشار ياسر لطفى تمام درويش نائبا رئيس الهيئة، والمهندس عبد العاطى عليوة رئيس لجنة الانتخابات بأسيوط و7 قضاة قد قرروا وقف عملية التصويت لمدة نصف ساعة لحين الإنتهاء من الاستراحة يذكر أن إجمالي عدد المهندسين بمحافظة أسيوط يبلغ ١٢١٥٣ مهندس لهم حق التصويت في إن إنتخابات النقابة.

محافظ أسيوط يتابع حملات استرداد أملاك الدولة

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة له أولوية قصوى في العمل للحفاظ على حقوق الشعب موجهًا بضرورة الإسراع في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتقنين الأوضاع لواضعي اليد ممن تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم واستوفوا كافة الاشتراطات المطلوبة وفقا للضوابط والمعايير المحددة.

وقام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بعقد اجتماع مع مسئولي ملف تقنين الأراضي ورؤساء المراكز والمدن ضمن اجتماعاته الأسبوعية لمناقشة أخر المستجدات وذلك بحضور عدداً من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وتابع المحافظ آخر مستجدات الموقف الحالي لملف التقنين وعدد الطلبات المقدمة للتقنين والطلبات التي تم الانتهاء منها وإبرام العقود الخاصة بها وعدد الملفات التي وافقت عليها لجان البت وموقف كل وحدة محلية من تحقيق النسبة المستهدفة ومعدلات الأداء بمراحل التقنين المختلفة كالفحص والمعاينة والتعاقد والبت في التظلمات والتثمين.

وأكد المحافظ على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم وفقاً للقانون مشيرًا إلى أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها والتيسير على المواطنين من واضعي اليد حفاظاً علي حقوق الدوله والمواطنين، مشددا على رؤساء المراكز بضرورة توعية المواطنين على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها الدولة كما سيجري اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجاديين في سداد الرسوم المقررة وإزالة جميع التعديات على أراضي أملاك الدولة تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعرواي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن .