/683121/نائب-برلمانى--ننتظر-الانتهاء-من-مسودة-لائحة-تعديلات-القانون-لاصدار-قانون-نقابة-المهندسين

تابع عدداً من أعضاء مجلس النواب انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة المهندسين على مستوى الجمهورية، وتشهد عدداً من محافظات مصر اليوم جولة الاعادة لمن لم يتمكنوا من حسم الانتخابات من الجولة الأولى والتى أجريت يوم الجمعة الماضى، وقدم “دوت الخليج” بثاً مباشراً بعنوان “نائب كفر الشيخ.. ننتظر مجلس النقابة والتنسيق سيكون من أجل المصلحة العامة.. وهذا مصير قانون الرعاية الصحية للمهندسين تحت القبة” للنائب المهندس محمد سعد السمودى عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ، وذلك أثناء متابعته لانتخابات التجديد النصفي على الشعب المكملة والتى تجرى اليوم بمقر نقابة المهندسين الفرعية بكفر الشيخ.

وأكد نائب كفر الشيخ، أنه لابد من وجود أفكار خارج الصندوق من أجل تطوير وتحسين أوضاع المهندسين فى مصر، لافتاً إلى أن هناك تنسيق مع مجلس النقابة بشأن الانتهاء من التشريعات اللازمة من أجل تقديم خدمات مميزة للمهندسين، لافتاً إلى ضرورة استغلال تواجد أكثر من مهندس تحت قبة البرلمان هذه الدورة من أجل مناقشة قشايا المهندسين ووضع التشريعات التى تخدم الصالح العام للمهندس.

وأضاف “السمودى” أن الاقبال بانتخابات التجديد النصفى فى انتخابات النقابة الفرعية في كفر الشيخ كان متوسطاً، وذلك بسبب حسم مقعد النقيب يوم الجمعة الماضي، مشيراً إلى ضرورة الانتهاء من مسودة لائحة تعديلات القانون من أجل اصدار قانون النقابة الجديد والانتهاء من تشريعه، مؤكداً أن هناك الكثير من الملفات التى تم منماقشتها والعمل بها خلال مجلس النقابة الماضي، مؤكداً على دعم النواب لمجلس النقابة والتنسيق بينهم في إطار تفعيل وخدمة المصلحة العامة للجميع.

انتخابات نقابة المهندسين فى كفر الشيخ

وشهدت نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة كفر الشيخ، اجراء انتخابات جولة الاعادة اليوم على المقاعد المكملة، وسط إقبال متوسط من قبل أعضاء الجمعية العمومية، فيما تم حسم مقعد النقيب لنقابة كفر الشيخ الفرعية يوم الجمعة الماضى. والذى حسم لصالح المهندسة بثينة الحسيني عقب حصولها على الأصوات المطلقة بحضور الجمعية العمومية، وطالبت نقيب مهندسين كفر الشيخ أعضاء الجمعية العمومية بالمشاركة فى الانتخابات المنعقدة اليوم من أجل استكمال مجلس النقابة.