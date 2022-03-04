حريق هائل يلتهم شقة سكنية بالغربية

نشب حريق هائل فى أحدى الشقق السكنية، دون وقوع إصابات بقرية ميت عساس التابعة لمركز سمنود، وتلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، اخطارا من مأمور قسم مركز سمنود بورود بلاغات من الأهالى تفيد بأندلاع حريق هائل داخل أحدى الشقق السكنية بقرية ميت عساس، وأتت النيران على معظم محتويات الشقة من فرش واثاث دون وقوع إصابات.

وانتقلت سيارات الحماية المدنية إلى مكان الحادث وبمعاينة فريق البحث الجنائي لأثار الحريق تبين أن السبب حدوث ماس كهربائى وتطايرت الشرارة حتى وصلت للأثاث، ولا توجد شبهة جنائية وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتدادها للشقق المجاورة وتحرر محضر بالواقعة، لاخطار النيابة العامة واستكمال باقى التحقيقات.

حملات تموينية مكثفة لضبط الأسواق بالغربية

وفى سياق أخر، تمكنت حملة من مديرية التموين بالغربية، من تحرير 8 محاضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز بسيون، خلال 24 ساعة.

واستهدفت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز فى مركز بسيون، وحررت 8 محاضر لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قد شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذى تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز.

محافظ الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة

تفقد محافظ الغربية،الدكتور طارق رحمي ، نسب الإنجاز والتطور بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز زفتى داخل قرى السملاوية، كفر أبري، الضبابشة، كفر الدغايدة ونهطاي، وذلك بحضور نجوى العشيري السكرتير المساعد وإبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

وفي مستهل الجولة تفقد المحافظ كوبري السملاوية عقب إحلاله وتجديده بتكلفة ٢١ مليون جنيه، كما تفقد أعمال التطوير الشامل بمركز شباب القرية بتكلفة ٦.٤ مليون جنيه والذي وصلت نسبة إنجاز الأعمال به إلى ١٥٪ ، وكذلك انتهاء أعمال رفع كفاءة وتطوير مدرسة عبد الجواد غيط بقرية الضبابشة بتكلفة ٤ مليون جنيه.