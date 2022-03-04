/683119/تفاصيل-حوار-أسامه-نبيه-الأول-مع-لاعبي-الزمالك-بعد-الفوز-على-فيوتشر

نجح الزمالك في تحقيق الفوز أول أمس الأربعاء على فيوتشر بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في لقاء دخله فريق القلعة البيضاء تحت قيادة المدرب العام والمدير الفني المؤقت أسامه نبيه.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

عقد أسامة نبيه المدرب العام بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين في حضور أحمد عبد المقصود المدرب المساعد، وأيمن طاهر مدرب الحراس، قبل انطلاق المران الجماعي اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وأثنى “نبيه” على على أداء اللاعبين في مباراة فيوتشر الأخيرة، وأشاد بالروح التي ظهر عليها الفريق والإصرار على تحقيق الفوز رغم التأخر في النتيجة، وطالب بضرورة الاستمرار في تقديم أداء أفضل في الفترة المقبلة.

وقام المدرب العام بشرح بعض الأمور الفنية و خطة تدريب اليوم استعدادا للمباراة المقبلة في مسابقة الدوري المصري.

ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة المقرر لها يوم الإثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون من على رأس الجهاز الفني.

أعلن مرتضى منصور في وقت سابق عن إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون من إدارة نادي الزمالك، بعد خسارة أبناء مية عقبة في المباراة الأخيرة مع الفرنسي أمام الوداد المغربي بثلاثية مقابل هدف بدوري الأبطال.

يوسف أوباما يلتزم بالموعد

توجه يوسف أوباما لاعب خط الوسط بنادي الزمالك، في الوقت الحالي إلى مقر النادي، لعقد جلسه مع مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة مرتضى منصور، لتعديل بنود عقده مع الفريق.

وكشف مصدر من داخل نادي الزمالك، على تواجد يوسف اوباما في القوت الحالي بالنادي، لعقد جلسة مع مجلس الإدارة لتعديل بنود عقده والتي أبرمها مع اللجنة السابقه برئاسة عماد عبد العزيز، والتي تولت مهمة إدارة النادي في نوفمبر 2020.

بنود عقد يوسف أوباما

ويضم عقد أوباما بندا بمساواته بأي لاعب يتم التعاقد معه أو التجديد له خلال فترة تواجده في الفريق، كما يتضمن العقد شرطا جزائيا يمكن اللاعب من الاحتراف دون العودة للزمالك في حالة سداد الشرط الجزائي.

وبخلاف وجود بند يسمح للاعب بالموافقة علي الإعارة لاي نادي خارجي عقب الموسم الأول من العقد دون موافقة الزمالك.

وكان أوباما قد فوجئ بأن قيمة عقده الذي وقع عليه في عهد اللجنة السابقة والمقدر بـ 12 مليون جنيه، قد تم اعتماده بقيمة مليوني جنيه فقط.