/683117/سهرة-غنائية-لـ-تامر-حسني-في-دبي-بهذا-الموعد

يقوم الفنان تامر حسني بالإستعداد لإحياء سهرة غنائية، والتي ستقام في القرية العالمية بمدينة دبي الإماراتية، ومن المتوقع أن تخطى هذه الحفلة إعجاب الجمهور، نظرًا لتمكن تامر حسني في الحفلات الخاصة به.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل السهرة الغنائية لتامر حسني في دبي وذلك خلال السطور القادمة.

سهرة غنائية لـ تامر حسني

أعلنت الصفحة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام عن إنعقاد الحفل يوم الجمعة الموافق 11 من شهر مارس الجاري.

الحفل برعاية شركة روتانا

وقد نشرت روتانا بوستر الحفل عبر انستجرام، وكتبت: عشاق نجم الجيل تامرحسني .. انتظرونا في ليلة غنائية حماسية .. في القرية العالمية لنتشارك أجمل اللحظات ..١١ مارس ٢٠٢٢ .. الساعة ٩ مساءًا.

تامر حسني سفير البيئة

وفي سياق متصل، أن قد قمت «إكستريم إي» بإصدار، بيان يفيد بتعيين الفنان تامر حسني الشهير بـ «نجم الجيل»، سفيرًا عالميًا لنشر الوعي بالقضايا المتعلقة بالبيئة، وجاء ذلك ضمن سلسلة السباقات المبتكرة للسيارات الكهربائية والتي تستخدم الرياضة لأغراض في شكل إيجابي.

ومن الجدير بالذكر أن جاء ذلك القرار قبل انطلاق بطولة X Prix الدولية للموسم الثاني في منطقة نيوم بالمملكة العربية السعودية.

تامر حسني فنان متكامل

وكان محتوى نص «اكتسريم دي»، كالآتي: تامر المتعدد المواهب الذي صاغ ألبومات وأغنيات وأفلام تصدرت الترتيب في مصر والشرق الأوسط، سيجلب دعمًا لمبادرة التسابق من أجل الكوكب، الهادفة، والتي تبدأ في عام 2022 في بيئة صحراوية مبهرة في اليوم، أن تامر يتمتع بمسيرة مهنية مليئة بالإنجازات وحقق الفنان المصري أرقاما فلكية تخطت 2.5 مليار مشاهدة لمجمل أعماله على منصة اليوتيوب.

تامر حسني والوجوه الجديدة بفيلم «بحبك»

وعلى الصعيد الآخر، قد نشر الفنان تامر حسني من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وهو يقوم بتوزيع نسخ سيناريو فيلم بحبك على الممثلين الشباب الذين يقدمهم تامر من خلال الفيلم، وعلق على الفيديو وكتب: كالعاده و كما احب دائماً ان اقدم وجوه جديده للسينما انضم اليوم لأسرة فيلم بحبك الفنان عمرو صحصاح عمل بالدراما الكثير ولكن اول مره سينما.