تفعيل مبادرة "درس مميز بالمجان" بدمياط لدعم الطلاب

بدأ "تعليم دمياط" تفعيل مبادرة "درس مميز بالمجان"، بجميع الإدارات التعليمية، بعد بدء الفصل الدراسي الثاني بمشاركة المعلمين المتميزين في جميع المواد، بناء علي رغبتهم في المشاركه في تفعيل المبادرة مشاركة منهم في تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور في مختلف المواد الدراسية.

وأكد الدكتور خالد خلف، وكيل وزارة التربية والتعليم، في تصريح صحفي، أن المبادرة تأتي إيماناً من تعليم دمياط بأهمية الدور الاجتماعي في دعم الطلاب الراغبين في تحصيل المعرفة، والمعلومات من المعلمين المتميزين والراغبين في المشاركة في تلك المبادرة التى تهدف إلى خدمة الطلاب.

وأضاف "وكيل الوزارة" أن هذه المبادرة للاستفادة من المجموعات المجانية داخل المنشآت التعليمية، إضافة إلى وجود نخبة من المعلمين المشهود لهم بالكفاءة، مطالباً بضرورة تعاون أولياء الأمور لانجاح هذه المبادرة للتيسير على أولياء الأمور.

وكيل تعليم دمياط يشرح مبادرة درس مميز بالمجان

وأكد “خلف” على كافة المعلمين تفعيل استخدام السبورات التفاعلية والذكية، والدخول على المنصات والمواقع التعليمية التي حددتها الوزارة، وشدد على إحضار الطالب لأجهزة التابلت المدرسي، لكونها تهدف إلى تقديم محتوى رقمي تفاعلي في جميع المواد، طبقا للمعايير التعليمية لكي يسهل على الطالب فهم وتطبيق المحتوى بشكل أفضل، ووجه وكيل الوزارة، بإعادة توزيع المعلمين، واتباع الحيادية في توزيع الجدول المدرسي للصفوف الثلاثة، منبها أنه لا يجوز أن يكون هناك معلم متخصص في الصف الثالث الثانوي فقط.

كما طالب بابتكار افكار جديدة خارج الصندوق لجذب الطلاب إلى المدرسة، مشددا على فرض الانضباط الإداري وخاصة الحضور والانصراف، بالإضافة إلي وضع آليات للارشاد التربوي من خلال الأخصائي النفسي والاجتماعي للتعامل مع الطلاب.

وزير التجارة تتابع فاعليات معرض صنع فى دمياط

أكدت الأستاذة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، على أن معرض "صنع في دمياط" للأثاث، والذي تم افتتاحه اليوم، يأتي في إطار التعاون الوثيق مع محافظة دمياط، لدعم أصحاب مصانع وورش الأثاث في المحافظة، وذلك تشجيعًا لهذه الصناعة الوطنية ودعم الأيدي العاملة الماهرة بقطاع الأثاث ماليًا وفنيًا، باعتباره تكتلًا إنتاجيا وحرفيا لديه فرص مميزة في مجال التصدير، فضلًا عن أن تنظيم المعرض بشكل دوري في القاهرة يتيح المزيد من الفرص التسويقية المميزة لسكان ورواد القاهرة الكبرى والمحافظات المجاورة لها، ويلبي احتياجات الجمهور بأسعار تنافسية.