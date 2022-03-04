/683110/بدعم-من-وزارة-التنمية-المحلية--محافظ-قنا-يفتتح-معرض-تراثنا-للمشغولات-اليدوية-والحرفية

افتتح اللواء أشرف الداودي محافظ معرض تراثنا للمنتجات والمشغولات اليدوية والحرفية بمنطقة عمر أفندي بمدينة قنا وذلك فى إطار جهود وزارة التنمية المحلية فى تنمية المجتمعات المحلية وتطويرها بمختلف القطاعات والحفاظ على الهوية التراثية المصرية من خلال تمكين الحرفيين والمنتجين من خلال بتسويق منتجاتهم على أحدث الوسائل التقنية المستحدثة.

وتفقد محافظ قنا المنتجات المعروضة “الفركة - الفخار - اعمال خشبية - النول - الكليم - حقائب جلدية وكوروشية - مفروشات لحافات - اكسسوارات - ماكولات وغيرها” واشاد بمستوى الجودة لتلك المنتجات، كما التقى بالعاملين والعاملات بتلك الصناعات وأشاد بمدى حرصهم على جوده الإنتاج وسعيهم الدؤوب على إنجاح صناعتهم وتطويرها مؤكدًا على أهمية التوسع بتلك الصناعات لتوفير العديد من فرص العمل الحقيقية بما يعود بالنفع على المواطن ويزيد الدخل الاقتصادى لتلك الأسر .

وأوضح المحافظ أن المعرض يقام فى إطار تنفيذ مشترك لمشروع التسويق الإلكترونى للمنتجات التراثية واليدوية للترويج للمنتجات اليدوية للمرأة فى المحافظات مما يعزز قدرتها الاقتصادية ويفتح لها مجالاً للتسويق الإلكترونى فى الأسواق الدولية والمحلية، لافتا أن وزارة التنمية المحلية أطلقت منصة أيادى مصر ayadymisr.org بالشراكة مع برنامج الاغذية العالمى وشركة إي-أسواق مصر إحدى شركات e-finance تابعة لوزارة الاتصالات لتقديم الدعم الفنى والمادى لقطاع العاملين بمجال الحرف اليدوية على مستوى المحافظات.

فاعليات معرض تراثنا داخل محافظة قنا

الجدير بالذكر أن المنصة الإلكترونية بمشروع "منصة ايادى مصر" نظمت عدد من الورش التدريبية أسفرت عن العديد من النتائج والتوصيات ومنها إنشاء وحدة للمنسقين مجهزة ومؤهلة داخل كل محافظة وعمل حصر شامل لأشهر الصناعات الحرفية والتراثية بكل مركز وقرية، وإقامة معارض ثابتة للمنتجات الحرفية والتراثية تحت مظلة وزارة التنمية المحلية وإشراف المحافظة، وتوفير الدعم اللوجستي لعقد ورش تدريبية فرعية على مستوى المحافظات ودورات تدريبية لأصحاب الحرف من مختلف الأماكن بالمحافظات، بالإضافة للتنسيق مع وحدات حياة كريمة والتكتلات الاقتصادية بالمحافظات المختلفة للوصول للفئات المهمشة من أصحاب الحرف، يأتى ذلك فى إطار خطة وزارة التنمية المحلية لتطوير الحرف اليدوية ودعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر.