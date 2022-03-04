/683129/مدير-عام-الوكالة-الدولة-للطاقة-الذرية جب-تجنب-القرب-من-المنشأت-النووية-فى-اوكرانيا

صرح رافايال ماريانو غروسى، مدير عام الوكالة الدولة للطاقة الذرية، صباح اليوم الجمعة ان الوضع فى محطة زابوريجيا النووية فى اوكرانيا لا يزال متوترا للغاية ويمثل تحديا، قائلا ما نسعى اليه هو الاتفاق على الا تتعرض مبادئ الأمن فى المنشأت النووية فى اوكرانيا للخطر.

تصريحات مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية

قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عبر كلمته فى مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، ان اوكرانيا طلبت مساعدة قوية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية،مضيفا انه يجب تجنب التصعيد بالقرب من المنشأت النووية فى اوكرانيا.

وأعرب غروسى لروسيا واوكرانيا عن استعداده للتوجه وارسال موظفينه إلى محطة تشيرنوبل النووية بأسرع وقت، مؤكدا انه يجب الا تمنع الحرب صيانة أنظمة الأمن فى المحطات النووية الاوكرانية

اثار القصف الروسى على محطة زابرريجيا النووية

نفى غروسى اى تسرب اشاعى من محطة زابرريجيا النووية فى اوكرانيا، مؤكدا ان اجهزة مراقبة الإشعاع فى تلك المحطة النووية تعمل بشكل كامل.

وتابع غروسى ان القذيفة اصابت مبنى داخل موقع محطة زابوريجيا النووية فى اوكرانيا والمبنى ليس جزءا من المفاعل، مشيرا إلى ان الاستهداف الذى حدث فى منطقة المنشأة النووية لم يكن قريبا من المفاعل

اشار غروسى إلى انه توجد وحدة واحدة فقط من محطة زابوريجيا تعمل بطاقة ٦٠٪؜ من اجمالى طاقتها